Lähituotemyymälän visio kirkastuu – Inspiraatiota haettiin Toholammilta

Viime keskiviikkona joukko yrittäjiä ja käsityöläisiä vieraili Toholammilla hakemassa ideoita ja inspiraatiota lähituotemyymälän perustamiseen. Pyhäjärven ABC -liikenneasemalle olisi mahdollista saada lähituotteiden myyntipiste ruokakaupan yhteyteen, mutta toimija puuttuu vielä. Toholammilla on toiminut lähituotemyymälä jo useamman vuoden, toki hyvin erilaisella konseptilla. Sinne kuitenkin suunnattiin opintomatkalle, hakemaan tuntumaa siihen, kuinka lähituotteiden myyminen kannattaa.

Toholammin kehitys Oy:n toimitusjohtaja Esa Järvenoja kertoi yleistietoja paikkakunnasta.

– Toholampi on maaseutupitäjä, jonka asukasluku on runsas 3000. Työikäistä väestöä muuttaa paikkakunnalle, mutta poismuutto on kuitenkin nopeampaa.

– Toholammin suurimpia yrityksiä ovat Maitokolmio, Finnspring, Leader Foods Oy:n tytäryhtiö Leader Snacks ja Pramia Plast, joka kierrättää muovia. Naapurikunta Lestijärvi on Suomen yrittäjävaltaisin kunta. Toholampi on kolmannella sijalla, Järvenoja iloitsee.

Toholammillakin kehitysyhtiön toiminnassa ovat hankkeet tärkeässä roolissa.

– Mallastamo-selvityshanke on juuri päättymässä. Biokaasulaitokselle on jo ympäristöluvat valmiina ja tuulivoimahankkeita on vireillä, toimitusjohtaja luettelee.

Toholammille avattiin joulukuussa 2016 työpaja, joka toimii lähituotemyymälänä. Työpajaa ylläpitää Kokkotyö-säätiö, joka perustamissopimuksensa mukaan aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, mukaan luettuna osatyökykyiset ja mielenterveyskuntoutujat.

– Aina on ihanaa, kun näkee jonkun pääsevän toiminnan avulla eteenpäin, talous- ja hallintopäällikkö Stefan Wicklén kertoo.

Työvalmentajana pajalla toimii Tuomo Hihnala.

– Lähituotemyymälä on pitkäaikaistyöttömien työpaja. Aloitimme pienemmissä tiloissa, mutta Siwan lopetettua saimme vuokralle isommat tilat ja homma pääsi laajenemaan.

Alusta asti myynnissä on ollut sekä käsitöitä että elintarvikkeita. Lähituotemyymälän lisäksi työpaja hoitaa Matkahuollon palveluja ja pitää kahvilaa.

– Työpajan ohjaaja on palkattu palkkatuella. Loput työntekijät tulevat kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun kautta. Valmennettavia on noin kymmenen, Hihnala kertoo.

Tuotteita otetaan myyntiin noin sadan kilometrin säteellä. Tällä hetkellä myynnissä on reilun 30 yrityksen tuotteita. Tuotteita lähetetään myyntiin myös pakettina, jotka työpajan väki hyllyttää.

– Käsityöläiset joiden myynti ei ole niin jatkuvaa, ovat alusta asti maksaneet meille 25 prosentin provisiota myynnistä. Elintarvikemyynti on säännöllisempää, joten heille tarjottiin aluksi vuokrapaikkaa. Laskutimme tilan ja mahdollisen kylmälaitteen sähkön verran. Nykyisin kahta vaille kaikki ovat siirtyneet provisiomyyntiin. Leipojilla myynti on niin suurta, että he ovat jatkaneet vuokrapaikalla, Hihnala avaa.

Hihnala arvioi lähituotemyymälän liikevaihdon olevan noin 8 000 euron luokkaa kuukaudessa.

– Uskoisi silloin, että nelostien varrella olevassa myymälässä pääsisi helposti ainakin samaan myyntiin, jolloin vuokrakustannukset saisi helposti katettua.

– Kannattaa aloittaa kartoittamalla kiinnostusta. Leipojat ovat olleet meille tärkeitä. Leivonnaiset ovat sisäänheittotuotteita, joita tullaan hakemaan, Hihnala vinkkaa.

Kotimatka hyödynnettiin keskustelemalla opintomatkan herättämistä ajatusta.

– Tarvitaan toimija, jonka nimiin vuokrasopimus tehdään. Kolmen vuoden vuokrasopimuksessa on kyse yhteensä noin 20 000 euron riskistä, joka on mielestäni aika kohtuullinen. Vuokra sisältäisi yleisvalaistuksen, kalusteet ja lämmityksen. Kylmälaitteetkin PeeÄssä on luvannut hankkia, mutta niiden sähkönkulutuksesta laskutetaan erikseen, Risto Alaheikka kuvaili.

– Minulla on ollut ABC:llä useamman vuoden myynnissä pahkatöitä. Kauppaa on ollut, vaikka ne eivät ole nyt kovin hyvällä paikalla, Jaakko Vesamäki kertoo.

– Myös työntalo Namolla on ABC:lla myyntipiste. Tuotteiden myyminen ei ole meidän pääasiallinen tehtävä, mutta olemme olleet myyntiin tyytyväisiä, Virve Toivanen toteaa.

–Jos lähituotemyymälä tulee, sen täytyy näkyä isosti nelostieltä ja täytyy panostaa siihen, että se on hyvän näköinen. Sisustuksessa voisi olla vaikka maalaisromantiikkaa ja vanhaa puuta. Kaupan ilmeen täytyy olla sen tuotteiden arvoinen, Merja Liuska tuumasi.

Merjan ajatukset myymälän ilmeestä saivat kannatusta muiltakin.

– Minun valmistamani yrttisaippuat ovat ekologisia tuotteita, joihin myös sopisi hyvin rustiikkinen tyyli. Saippuat ovat pieniä tuotteita, joten olisin provisiomyynnin kannalla. Jos vuokra olisi kaikilla sama, pienet kärsisivät, Jaana Haakana-Laitila pohti.

Yrittäjät ja käsityöläiset kertoivat kukin vuorollaan, millaisia ajatuksia matkalla heräsi. Pohdittiin mahdollisuuksia rahoitusten hakemiseen, olisiko osuuskunta sopiva vaihtoehto lähituotemyymälän operaattoriksi vai haluaisiko joku yrittäjistä ottaa sen osaksi omaa toimintaansa. Lähiviikkoina keskustelu jatkuu Pyhäjärven Kehitys Oy:n kutsuessa taas porukkaa koolle.

Jaana Salo