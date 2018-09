Lähde mukaan lukijamatkalle Raparperitaivas-Suomirockmusikaaliin!

Pyhäjärven Sanomat tekee seuraavan lukijamatkansa marraskuussa Iisalmen Kulttuurikeskukseen katsomaan rockmusikaali Raparperitaivasta.

Musikaalin perusta on valettu Gösta Sundqvistin ja Leevi and the Leavings -yhtyeen tarinaan. Hulvaton suomirock-musikaali kertoo hieman oudosta Leevi-nimisestä progea diggailevasta nuorukaisesta, josta kasvaa suuri suomalainen säveltäjä ja tarinankertoja.

Leevi toimii paitsi musiikintekijänä, myös muun muassa talonmiehenä, jalkapallojoukkueen valmentajana ja radiopersoonana. Elämänsä loppuvaiheessa hänet valtaa kaipuu suomalaiseen luontoon.

Pääosaa esittää A-J Keskinen, joka on tullut tunnetuksi Voice of Finland -kilpailun finalistina – ja joka erehdyttävästi myös muistuttaa Gösta Sundqvistiä.

Leevin parhaita kavereita esittävät Petri Lairikko/Oskari Katajisto ja Ilari Hämäläinen/ Erik Kraemer. Lairikko ja Katajisto ovat suurelle yleisölle tuttuja useista rooleistaan tv-sarjoissa ja teatterissa. Hämäläinen puolestaan muistetaan muun muassa musikaaleista sekä Voice of Finland -kilpailusta. Musikaalissa nähdään myös Juice, jota upeasti tulkitsee Jussi Ojanen. Näyttämöllä toilailevat myös monet Leevi and the Leavingsin kappaleiden kuvailemat tragikoomiset hahmot.

Tulkintoja kuullaan paitsi Leevi and the Leavingsin, myös Göstan aikalaisten, Juice Leskisen ja Kirkan tuotannosta. Tähän tunteikkaaseen reissuun sinut saattelevat muun muassa Mitä kuuluu Marja-Leena, Muotitietoinen, Poika nimeltä Päivi, Teuvo, Pohjois-Karjalaan, Raparperitaivas, Onnelliset, Syksyn sävel, Paperitähdet, Rakkauden ammattilainen, Leijat, Hetki lyö, Varrella virran, Born to be wild ja monet muut tutut suomirock-kappaleet.

Pyhäjärven Sanomat tekee lukijamatkan Iisalmen Kulttuurikeskukseen perjantaina 9. marraskuuta kello 19 näytökseen. Reissuun lähdetään Tenhusen Liikenteen linja-autolla.

Lippujen määrä on vahvistettava ennakkoon, joten varaathan paikkasi hyvissä ajoin jotta matka toteutuu. Normaali lipun hinta musikaaliin on 36 euroa plus toimituskulut kaksi euroa, nyt lukijamatkan hinta kyyteineen on 40 euroa. Esityksen kesto väliaikoineen on noin 2 tuntia 30 minuuttia. Paikan päällä mahdollisuus omakustanteiseen kahvitteluun. Katso ilmoitus lehden kannesta.

Musikaalin esiintyjät:

Leevi: A-J Keskinen. Pauli: Ilari Hämäläinen/ Erik Kraemer. Atte Blom, Leevin paras kaveri: Oskari Katajisto/Petri Lairikko. Runotyttö, Lenita Airisto, Sihteeri: Elisa Lairikko /Johanna Helminen. Nuori Leevi, Valokuvaaja: Christian Lairikko. Juice: Jussi Ojanen.Kapellimestari: Jussi Ojanen. Basso: Tero Tanhuanpää. Rummut: Simo Stenman. Koskettimet: Juha Kinnunen.