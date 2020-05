Kylät ja korttelit: Metsäpirtti kehittyy leader-rahoituksella

Komun-Rannan Metsästäjät ry:llä on käynnissä jo toinen Leader-hanke. Ensimmäinen hanke oli nimeltään ”Keittiö keskellä kylää”. Hanke polkaistiin käyntiin, kun kylältä oli katoamassa hirvipeijaisten ja muiden tapahtumien pitopaikka Rannankylän koulun lakkaamisen myötä.

– Kun keittiön lopputarkastusta tehtiin, toimme esille jatkokehittämisen tarpeita. ELY:n tarkastaja tuumasi, että siinähän teillä on jo seuraava hanke, kun alatte tehdä paperit, metsästysseuran sihteeri Petri Paananen kertoo.

Nyt onkin sitten työn alla muun muassa päärakennuksen kattoremontti sekä wc- ja varastorakennuksen kunnostus. Vaikean maaston vuoksi kohteeseen päädyttiin rakentamaan vessaan kompostikäymälät. Kylän ja metsästysseuran yhteistyöstä on ollut apua rahoituksen saannissa. Rakennukset ovat kaikkien kyläläisten käytettävissä.

– Metsäpirtti on aikoinaan sotien jälkeen kylätaloksi rakennettu. Vuonna 1983 Rannankylän pienviljelijäyhdistys luovutti sen rakennuksen lahjakirjalla metsästysseuralle. Lahjakirjassa oli ehtona, että rakennus pitää kunnostaa ja säilyttää kyläläisten käytössä, Paananen kertoo.

Komun-Rannan Metsästäjien sihteeri Petri Paananen on ollut molemmissa hankkeissa pääkoordinaattorina.

– Leader-rahoituksen hyödyntäminen ei ole ollut vaikeaa. Tavallinen kuolevainenkin osaa hakemuksen tehdä ja Leader-toimistolta on saanut tarvittaessa apua. Toki tarkkaa se on, mutta niin pitää ollakin.

Osa omarahoitusosuudesta voidaan yleishyödyllisissä rakentamishankkeissa kuitata talkootyöllä.

– Ensimmäisessä hankkeessa talkootyötä tehtiin reilut 600 tuntia mikä tekee rahassa yli 9000 euroa. Kokonaisbudjetti oli lähes 28 000 euroa. Enimmillään voi saada 75 prosentin tuen. Ilman rahoitusta ei olisi tuollaista keittiötä, ei tehtäisi kattoremonttia ja varmaan vanhaa vessaa vain pönkitettäisiin nurkasta, Paananen nauraa.

Uuden hankkeen kustannusarvio on hieman pienempi, mutta talkootöitä olisi siihenkin tarkoitus koota noin viidensadan tunnin verran.

– Kyläläiset ja muutkin ovat tervetulleita talkoisiin. Jos halukkaita ilmaantuu enemmän kuin koronarajoitukset sallivat, niin talkoillaan vaikka kahdessa vuorossa, Petri kuittaa.

Viikon 20 Pyhäjärven Sanomissa Kylät ja korttelit -teema. Lue lisää kylien kuulumisia printtilehdestä tai Lehtiluukku.fi-palvelusta.