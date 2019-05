Kotiseutumuseo auki uudistettuna kesäkuun alussa

Pyhäjärven kirkonkylällä sijaitseva Pyhäjärvi-Seuran hallinnoima kotiseutumuseo avaa ovensa pitkän remontin jälkeen yleisölle sunnuntaina 9. kesäkuuta. Makasiinirakennuksessa sijaitsevan museon näyttelyä on selkiytetty ja itse rakennusta peruskorjattu.

– Remontti on ollut viisivuotisprojekti. Rakennuksen ulkopuolelta on korjattu hirsiä ja rakennus on maalattu. Myös katto on uusittu ja alalattian lahot lankut on vaihdettu, kertoi Pyhäjärvi-Seuran puheenjohtaja Sirkka Tikka.

Lisäksi näyttelytilan yleisilmettä on parannettu kaapeilla ja valaistuksella.

– Saimme museovirastolta 5 000 euron tuen, jonka edellytyksenä oli 4 000 euron omarahoitus. Sekä museoviraston tuki että omarahoitus tuli käyttää museoviraston vaatimusten mukaisesti. Neuvoja ja tarkastuskäynnin saimme Pohjois-Pohjanmaan museotutkijalta. Saimme rahaa myös Pyhäjärven jakokunnalta korjaukseen, Tikka ynnäsi remontin rahoitusta.

Viimeisimpänä entisestä makasiinirakennuksesta on korjattu välikatto. Korjaus tapahtui vapun tienoilla.

– Siitä tuli kauhea siivo, suurimmat roskat lakaistiin harjoilla jätesäkkeihin ja loput jäljet siivottiin laitosimurilla. Nyt asiat ovat hyvällä mallilla ja pyyhimme enää esineet, Sirkka jutteli tyytyväisenä.

Kotiseutumuseon esineistön digitointi on saatu valmiiksi. Urakka kesti kaksi kesää ja siitä vastasi Mika Mannonen, joka toimii myös kotiseutumuseon näytteilleasettajana.

– Tänä kesänä vain alakerta on näyttelytilaa, jatkossa esillepanoa laajennetaan yläkertaan. Tilaa on selkeytetty ja valot uusittu, jotta museovieraat näkevät paremmin. Museossa on esillä vanhaa pyhäjärvistä talonpoikaisesineistöä, Mannonen valotti tulevaa näyttelyä.

Näyttelyn esineistö on jaettu miesten ja naisten puoleen historiallisen kontekstin mukaisesti.

– Naisten puolelle mennään omasta ovesta, ja miesten puolelle omasta. Naisten puolella esitellään lähinnä maidon käsittelyä, langan matkaa villasta villasukaksi eri vaiheiden kautta. Myös tupa esittelee naisten elämää talonpoikaisaikana. Miesten puolella tarkastellaan muun muassa metsästystä, kalastusta, tulentekoa ja puutöitä. Näyttelyssä esitellään lisäksi sepän, valurin ja suutarin ammatit.

Museo oli edellisen kerran auki kesäkaudella 2017. Tuolloisesta näyttelystä on karsittu pois kaksoiskappaleita sekä jonkin verran esineitä myöhempiä näyttelyitä varten.

– Tila on nyt selkeä ja rauhallinen. Seinillä on nyt myös informaatiota esineistöstä. Aikaisemmin museo oli muuttunut lähes varastoksi, Mika muisteli.

Lähtökohtaisesti kotiseutumuseo tulee olemaan auki kesäkaudella sunnuntaisin.

– Pyhäjärvi-Seura on ollut 10 vuotta vapaaehtoisesti esittelemässä museota. Voimme olla sunnuntain lisäksi auki sopimuksen mukaan muulloinkin, esimerkiksi jos koululaisryhmiä on tulossa. Meihin voi ottaa asiasta yhteyttä, Sirkka Tikka muistutti.

Ossi Savolainen