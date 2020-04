Korona kurittaa yrittäjiä – yhteistyön avulla koetetaan selvitä

– Yritys- ja elinkeinotoimintaan iski täydellinen lamaannus hallituksen päätöksien myötä, Pyhäjärven Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Pirkko Ruotsalainen sanoo. Kela kielsi esimerkiksi vaikeavammaisten kuntoutukset niin laitoksissa kuin kodeissakin, joten fysioterapeuttien ajanvarauskalenterit tyhjenivät kerralla. Sitä myötä myös kuljetusalan yrittäjät joutuivat samaan kuoppaan, kalusto seisoo eivätkä ihmiset liiku kodeistaan.

– Tässä istuu vähän kahdella tuolilla, kun palveluita pitäisi käyttää että ne pysyisivät elinvoimaisina, mutta kun nyt velvoitetaan ihmisiä pysymään kotona, tilanne on todella vaikea, Ruotsalainen pohtii.

Lamaantuminen iski välittömästi niihin yrittäjiin, jotka toimivat kontaktissa ihmisten, erityisesti riskiryhmien kanssa, mutta tilanne koskettaa jossakin määrin kaikkia yrittäjiä. Pieni valonpilkku tilanteessa onkin, että kaikki ovat samassa tilanteessa.

– Yrittäjät, erityisesti saman alan yrittäjät, pitävät toisiinsa yhteyttä ja tilanteessa pidetään yhtä. Kilpailuasetelmat ovat hälvenneet ja kaikki ovat samassa veneessä ja soutavat samaan suuntaan, Pirkko miettii. On perustettu WhatsApp-ryhmiä kuulumisten vaihtamiseksi ja myös Pyhäjärven kaupungin, Pyhäjärven Kehityksen ja Nihakin suunnalta on pidetty yhteyttä yrittäjiin.

Pyhäsalmen katukuva muuttuu väistämättä. Jo nyt kaivoksen loppumisen myötä tunnelma on ollut jännittynyt, mutta koronaviruksen aiheuttama lama ajaa tulevaisuutta vielä synkempään suuntaan.

– Yrittäjillä tunnelmat ovat epäuskoisia. Moni on huolissaan omasta terveydestään ja toimeentulostaan, millaiseksi maailma tulee järjestymään tämän kaiken jälkeen, Pirkko sanoo.

Yrittäjäyhdistyksen voimat on tällä hetkellä suunnattu auttamaan yrittäjiä erilaisten tukien hakemisessa. FinnVera tukee kaikkia yrittäjiä, Business Finlandin tukiin on mahdollisuus yli viisi henkilöä työllistävissä yrityksissä ja Ely-keskusten tukien piiriin pääsevät 1 – 5 hengen yritykset. Toistaiseksi yksinyrittäjät ovat vailla tukia, mutta siihenkin asiaan on tulossa muutosta. Heille tulee lähitulevaisuudessa kaupungin kautta haettava valtion tuki, se on työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa.

– Yksinyrittäjillä on myös mahdollisuus ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi, jos toimeentulo ei ole enää turvattu oman yrityksen kautta, Ruotsalainen vinkkaa.

Arjan Ruokalan sali on tyhjä eikä lounasasiakkaiden hyörinästä ole tietoakaan, sillä hallituksen päätöksellä ravintolat on suljettu. Yrittäjä Arja Pesosen ei tarvinnut kuitenkaan miettiä, mistä puuttuvat asiakkaat saisi haalittua, sillä konsepti oli jo valmiina.

– Meillä on ollut koko ajan lounasruoan kuljetusta, ja sen piiriin koetetaan nyt saada opastettua lisää asiakkaita, Pesonen kertoo.

Ruoka-annoksia on kuljetettu ruokalan työntekijä Lilli Hietalan toimesta niin pihapiirin vanhustentaloihin kuin keskustan alueellekin, lisäksi kaupunki on hoitanut kuljetuksen Työntalo Namon työnä syrjäkylille.

Tällä hetkellä ateriapalvelun kanta-asiakkaina on keskimäärin 60 asiakastaloutta. Kymmenkunta taloutta on viime päivinä löytänyt omatoimisesti tiensä ruokalan lounaspöydän äärestä ateriakuljetuksen asiakkaaksi, ja jotkut hakevat ateriapaketin suoraan ruokalalta.

Lisääkin asiakkaita sopisi listoille, sillä paikan päällä ei enää voi lounastaa.

– Me on oltu tässä vanhusten tukena, ja he ovat nyt tässä asiassa meidän tukena, hymyilee 19 vuotta yrittäjänä ollut Arja.

– Kyllähän tämä tilanne on koko ajan mielessä, mutta aivan yöunet eivät ole vielä menneet, hän pohtii.

Pesosen ja Hietalan lisäksi Ruokalalla pyörii apuna Arjan mies Simo Pesonen.

Ruokala on ollut suosittu paikka juhlien ja kokousten pitämiseen, mutta niistäkään ei nyt lisätuloja tule. Tilauksesta Arja leipoo kuitenkin edelleen perinteisiä täyte- ja voileipäkakkuja.

– Se on sitten omalla vastuulla, kenen kanssa niitä syö ja missä, Arja muistuttaa.

Hallituksen asettamiin rajoituksiin ja velvoitteisiin suhtaudutaan vakavasti ja kontakteja karanteenissa olevien kanssa vältetään niin paljon kuin mahdollista. Ruoka voidaan jättää vaikka oven viereen jätettyyn kylmälaukkuun.

Teksti ja kuva: Mirka Kauranen