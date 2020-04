Korona ei ole nujertanut alueen puukauppaa

Puukauppa käy Keitele Groupilla koronasta huolimatta vilkkaasti. Yhtiön verkkosivuilla kerrotaan, että laitokset pyörivät normaalisti ja sahalaitoksilla kulkee joka arkipäivä yli 150 rekkakuormaa tukkia ja pikkutukkia.

– Keitele ostaa puuta normaalisti ja sahat sahaavat tavalliseen tapaan. Kelit ovat olleet haasteellisemmat kuin normaalisti. Koko ajan ovat kuitenkin koneet olleet puuta korjaamassa eikä seisokkeja ole ollut, Toni Komu Keitele Groupilta vahvistaa.

Kuusenmäeltä kotoisin oleva Toni Komu on toiminut yhdeksän vuotta hankintaesimiehenä Pyhäjärven ja Kiuruveden alueella.

– Pyhäjärvi ja Kiuruvesi ovat ykköshankinta-aluetta, koska Keiteleen saha on tässä lähellä. Kiuruvesi on ollut puun tarjonnan suhteen vähän vilkkaampi.

Keitele Group on yksi Suomen suurimmista mekaanisen puunjalostuksen toimijoista, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Keiteleellä, Alajärvellä ja Kemijärvellä. Vuonna 1981 Keiteleellä perustettu perheyritys toimittaa sahatavaraa ja jalosteita 42 maahan.

– Lähes 95 prosenttia menee vientiin, Japaniin pääasiassa, Toni kertoo.

Suurin osa tukista menee jatkojalostukseen.

– Japaniin menevien liimapuupalkkien tekoon käytetään lyhyempää ja ohuempaa tukkia. Puusta saadaan silloin enemmän parashintaista tukkipuuta eikä huonompihintaista kuitupuuta tarvitse tehdä niin paljon.

Japanissa liimapuupalkkeja käytetään omakotitalojen runkorakenteissa.

– Japani sijaitsee maanjäristysalueella. Puiset omakotitalot kestävät hyvin maanjäristyksiä, Toni perustelee.

Keitele välittää kuitupuun muille eteenpäin jatkojalostukseen.

– Kuitupuu ajetaan Kiuruveden ja Pyhäjärven asemille, mistä se menee sellun tekijöille.

Puu on kotimainen uusiutuva raaka-aine, joka tuo merkittäviä vientituloja Suomeen sekä antaa työtä urakoitsijoille ja tuloja metsänomistajille.

– Keitele työllistää noin 500 henkeä suoraan. Yksi työpaikka Keiteleellä tekee noin kaksi työpaikkaa aliurakoitsijoille ynnä muille. Keitele on alueellisesti merkittävä työllistäjä. Metsäalalla sekä työ, raaka-aine että jalostus ovat kotimaista, joten hyöty on suuri, Komu kuvailee.

Toni arvioi, että noin puolet puukaupan kohteista saadaan asiakkaiden yhteydenottojen perusteella.

– Tarjontaa puusta saisi olla enemmänkin. Puun hinta on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Erityisesti kuusitukilla on hyvä kysyntä ja hyvä hinta. Kuusitukkivaltaisia leimikoita kannattaa laittaa nyt myyntiin.

Puukaupan tekoon käyvät kaiken kokoiset tukkipuuvaltaiset leimikot, sekä harvennus- että päätehakkuukohteet.

–Hakkuu toteutetaan sitten leimikon mukaan, onko talvella vai nyt hakattavaksi soveltuva. Hakkuu-urakoitsijana Kiuruveden ja Pyhäjärven hankinta-alueella toimii Komun koneurakointi, Toni kertoo.

Jaana Salo