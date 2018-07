Kirjavankierros houkutteli motoristeja

Marjoniemi Camping täyttyi viime viikonloppuna kaksipyöräisistä, teltoista ja hyväntuulisista ihmisistä, kun Kirjavankierrosta juhlittiin jo 43. kertaa. Kärsämäkisen moottoripyöräkerho MC Seven Flamesin järjestämä tapahtuma houkutteli paikalle pari sataa motoristia. Seven Flamesin Anne Ahola uskoo Kirjavankierroksen vetovoimaan.

– Kirjavalla paistaa aina. Joka vuosi tapahtumassamme on ollut loistava sää, Ahola kertoi.

– Sään lisäksi motoristit luottavat siihen, että täällä on hyvät järjestelyt. Mökeissäkin riittää tilaa monelle vieraalle. 43 vuoden aikana tapahtumassamme ei ole ollut järjestyshäiriöitä. Täällä on niin loistavaa porukkaa.

Kirjavankierros järjestettiin ensimmäistä kertaa Pyhännän Kirjavanniemessä vuonna 1976.

– Vuosien mittaan peruskonsepti on pysynyt samana. Meillä on hyvät bändit ja ruuat – ohjelmaa piisaa koko viikonlopun ajaksi.

Tänä vuonna tarjolla oli muun muassa beach volleyta, köydenvetoa, karaokea sekä tietenkin kiertoajelu Elämänjärvelle. Tapahtuma pidetään Marjoniemessä viidettä kertaa peräkkäin.

– Marjoniemi on todella hyvä paikka. Kiitokset uusille yrittäjille, jotka ovat satsanneet alueeseen entistä enemmän, kiitteli Ahola.

– Motoristin on hankala tuoda mukanaan paljoa tavaraa tai ruokaa. Siksi onkin tärkeää, että tapahtumapaikalta saa kaiken tarvitsemansa. Marjoniemessä tämä on mahdollista.

Marjoniemen yrittäjäpariskunta Pauliina ja Matti Auvinen olivat tyytyväisiä Kirjavankierrokseen.

– Tapahtuma on onnistunut hyvin. Viikonlopun aikana täällä on 200 motoristia ja heidän lisäkseen täällä on käynyt päiväkävijöitä, sanoi Pauliina.

Marjoniemessä on järjestetty kesän aikana monenmoista tapahtumaa. Tänä kesänä lomakylässä juhlitaan vielä niin venetsialaisten kuin Vauxhall-Bedford –autotapahtuman merkeissä. Vuoden alussa aloittaneet yrittäjät ovat nauttineet Marjoniemen pyörittämisestä.

– Yrittäminen on ollut todella mukavaa. Olemme saaneet hyvää palautetta uudistetusta ruokalistastamme – tähän tartuimmekin heti ensimmäisenä, kun aloitimme yrittäjinä. Pyrimme muutenkin kehittämään lomakylää jokaisella osa-alueella, Paulinaa selosti.

– Uudistaminen on pitkä projekti. Meille on tulossa esimerkiksi savusauna ja frisbeegolf-rata on valmistumassa. Toivotankin kaikki tervetulleeksi lomakyläämme. Olemme valmiina järjestämään tapahtumia laidasta laitaan, Matti kertoi.

Jyväskyläläiset Sari Lahtinen ja Jari Karjalainen olivat Kirjavankierroksella toista kertaa.

– Tämä on ihana paikka. Kirjavankierros on pieni ja rauhallinen ralli, jossa on hyvä fiilis. Täällä kaikki toimii, Lahtinen iloitsi.

Kaksikko käy kesässä viidestä kuuteen motoristitapahtumaa noin kymmenenhenkisen porukan kanssa. Kokemusta kokoontumisajoista siis löytyy.

– Kirjavankierros on siitä hyvä tapahtuma, että täällä näkee paljon tuttuja Pohjois-Suomesta, Karjalainen jatkoi.

Moottoripyöräharrastus on muutakin kuin kaksipyöräisellä ajamista.

– Vauhti ja vapaus kiehtovat. Ajamisen lisäksi erityisen mahtavaa tässä on nimenomaan yhteisöllisyys, Lahtinen totesi.

– Sitä on vaikea selittää ihmiselle, joka ei ole itse motoristi, sanoi Karjalainen.

Joonas Kärkkäinen

Kirjavankierroksella palkitut:

Pisin matka/Nainen: Sari Oksman, Kaarina

Pisin matka/Mies: Jan-Peter Kivelä, Tammisaari

Pisin matka/ulkomaalainen: Carita Forsander, Norja

Suurin kerho: Raahen MK

Kerhojen välinen kilpailu (kuljettajien määrä x ajettu matka): MC Kitee

Beach Volley: MC Kitee

Taitoajo: 1. Aatu Ristimaa 2. Kari Könni 3. Jarmo Sarajärvi

Tikanheitto/naiset : Tiina Sarajärvi

Tikanheitto/miehet: Matti Hatula

Ahkera kävijä: Marjo Suominen, MC Kitee