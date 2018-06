Kiekkoleirillä yhdistyvät harjoittelu ja hauskanpito

Warrior Hockeyschool -kiekkoleiri järjestettiin viidettätoista kertaa Pyhäjärvellä. 2004–2010 -syntyneet tytöt ja pojat pääsivät nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta niin jäällä kuin kaukalon ulkopuolellakin.

Warrior Hockeyschool Pyhäjärvi on Suomen Jääkiekkoliiton virallinen kiekkoleiri. Kyseessä on jo viidestoista kerta, kun kyseinen leiri pidetään Pyhäjärvellä.

– 2000-luvun vaihteessa WHS järjestettiin vielä Vuokatissa, jonka jälkeen saimme mahdollisuuden tuoda leirin Pyhäjärvelle. Siitä lähtien Warrior Hockeyschool on ollut pyhäjärvinen tapahtuma, kertoo jääkiekkoleirin rehtori Jani Komulainen.

– Leirimme on Suomen Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen virallinen leiri. Pohjoinen alue kattaa entisen Oulun läänin. Tänä vuonna lapsia on saapunut satakunta 200 kilometrin säteeltä.

Komulainen pitää WHS:n vahvuutena erityisesti monipuolisuutta.

– Meillä on monenlaista ohjelmaa. Joka päivälle on pari jääharjoitusta, jonka lisäksi löytyy oheistoimintaa kuten kaupunkisotaa, pallopelejä ja uintia. Iltaisin on sitten fyysisesti kevyempää – on käyty keilaamassa ja pidetty rantailtaa.

Urheilullisen puolen lisäksi leirillä korostetaan hyviä käytöstapoja.

– Kasvatuksellisuus kuuluu leirimme teemoihin. Hyvä käytös sekä siisteys ovat tärkeitä asioita, joita haluamme lapsille painottaa.

Komulaisen mukaan kaikkeen tekemiseen pyritään saamaan mukaan hauskuus ja ilo, mikä pitäisi lasten motivaation ylhäällä koko viisipäiväisen leirin ajan. Myös huolenpito ja turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä.

– Luotamme omaan toimintaamme täysin, mikä kantaa läpi leirin. Meillä ei ole halua tai tarvetta ruveta tekemään sirkustemppuja – leirimme on toimiva kokonaisuus, Komulainen toteaa.

Hyväksi havaittu kaava on toiminut jo 2000-luvun alusta lähtien.

– Perussapluuna on ollut samanlainen joka vuosi. Totta kai tutkimme, onko tarvetta muutoksille – ajan mukana on pysyttävä. Esimerkiksi vuonna 2004 leirille ilmoittauduttiin vielä postikortilla, naurahtaa leirirehtori.

– Menneeseen ei saa jämähtää. Tänä vuonna leirille on tuotu pleikkari, jolla on sitten pelattu änäriturnaus.

Janin mielestä nykypäivänä leiriläiset ovat aikuismaisempia kuin ennen.

– Monenlaista persoonaa löytyy. Lapset ovat oma-aloitteisia ja hyvin rohkeita ilmaisemaan tunteitaan, Komulainen kuvailee.

– Mahtava juttu, että olemme tänäkin vuonna saaneet noin iloisia ja rempseitä nuoria mukaan. Heistä huokuu halu tehdä.

10-vuotias Samu Koistinen ja 12-vuotias Hanna Kumpulainen ovat tänä vuonna ensimmäistä kertaa Warrior Hockey School leirillä. Molempien mielestä leirillä on ollut tosi kivaa.

– On ollut mukavaa tutustua uusiin ihmisiin, kertoo Hanna.

– Täällä on päässyt oppimaan uusia asioita, komppaa Samu.

Samu aloitti jääkiekon noin kuuden vuoden iässä, kun koulussa kaveri kysyi häntä lähtemään mukaan harjoituksiin.

– Jääkiekko on siitä hyvä laji, että se auttaa hiihtoharrastustani. Lajit tukevat toisiaan, Samu perustelee.

Hanna on pelannut jääkiekkoa kohta kolme vuotta. Hannasta harrastuksessa hienointa on se, kun huomaa kehittyvänsä.

Kaksikon mielestä vapaa-aika on tärkeä osa leiriä.

– Hauskimmat jutut ovat tapahtuneet iltaisin. On syöty karkkia ja pelattu pullonpyöritystä, Samu nauraa.

– Vapaa-aika on kulunut hyvin sekoillessa ja huutaessa, hymyilee Hanna.

Samu on ollut tyytyväinen, että tekemistä on ollut monenlaista.

– On päästy esimerkiksi lämäämään tutkaan. Sitten oli myös siisteyskisa, jossa katsottiin, kenen huone oli parhaassa kunnossa, Samu kertoo.

– Me tytöt voitimme sen kilpailun, toteaa Hanna ylpeänä.

Pelaajavierailut ovat tärkeä osa Warrior Hockeyschoolia. Tänäkin vuonna vieraaksi saatiin Oulun Kärppien Miska Humaloja, joka saapui leirille Kanada-maljan kanssa.

– Miskan vierailu oli kova juttu lapsille, Komulainen sanoo.

– Miskalla on huikea historia kiekkoleirimme kanssa. Hän on ollut mukana leiriläisenä kahdesti ja apuohjaajana, vastuuohjaajana sekä pelaajavieraana kolmesti – tällä kertaa Miska oli paikalla Suomen mestarina.

Komulaisen mielestä Humaloja on loistava esimerkki junnuille siitä, että pelaajapolut voivat olla hyvin erilaisia.

– Miska on näyttänyt, ettei vielä 15 vuoden iässä tarvitse pakata kamojaan ja muuttaa isoon kaupunkiin, jos haluaa menestyä.

Humaloja nähtiin leirin aikana niin jäällä kuin Keskuskoulun liikuntasalissa haastateltavanakin. Miska muisteli Warrior Hockeyschoolia lämmöllä.

– Minulla on todella hyviä muistoja tästä leiristä. Muistan, kun pääsin ottamaan kuvia leirille tuodusta Kanada-maljasta. Tuntuu todelta hienolta, että nyt olen itse saanut tuoda ”Pojan” paikalle, Humaloja iloitsi.

Humaloja korosti junnuille joukkuehengen tärkeyttä.

– Joukkuehenki on mielestäni sitä, että on hauskaa mennä esimerkiksi harjoituksiin. Kun on hyvät välit muiden pelaajien kanssa, niin se vie kaikkia eteenpäin.

Komulaisen mukaan Warrior Hockeyschool ei olisi mitään ilman sen parissa työskenteleviä talkoolaisia.

– Meillä on vuosittain 50-100 talkoolaista, joista jokainen antaa tärkeän panoksen kiekkoleirin toteutumiseen. On mahtavaa, että talkoohenki on alkanut nousemaan taas arvoonsa.

WHS ei ole Janin mielestä mikään mitätön juttu.

– Jääkiekkoliitolla on puolenkymmentä vastaavaa leiriä. Jos lähdetään pohjoiseen päin, niin seuraava tällainen löytyy vasta Rovaniemeltä, muistuttaa Komulainen.

Kiekkoleiri on näyttänyt, että Pyhäjärvellä on erittäin hyvät urheiluolosuhteet.

– Olemme tunnettu kaivospitäjä, mutta mielestäni Pyhäjärveä kannattaisi profiloida urheilukaupunkina. Täällä on niin paljon eri mahdollisuuksia keskellä kylää – löytyy uimahallia, jääkiekkohallia, urheilu- ja pesäpallokenttää sekä pururataa. Nämähän ovat kuin urheiluopiston olosuhteet!

Joonas Kärkkäinen