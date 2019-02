Kesäteatteri kutsuu taas!

Teatteri KesäHeinä starttailee kesäkauttaan. Neljän kesän tauon jälkeen teatteria on jo kaivattukin Pyhäjärven kesää piristämään. Nyt on oikea aika miettiä – lähtisinkö mukaan?

Kesäteatterin esityspaikka perinnepihan tuntumassa herää tänä kesänä eloon muutaman vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2003 Kädenlyönti-näytelmää varten rakennetussa katetussa katsomossa on viimeksi päästy nauttimaan teatterielämyksistä vuonna 2014 Kunnan Tappi -komedian merkeissä.

Ohjaajaksi on lupautunut Marja Hannula Ylivieskasta. Marja ohjaa muun muassa Kopolan teatterissa pian ensi-iltansa saavaa Harmaat pantterit -komediaa. Hän on ohjannut lukuisia muitakin esityksiä muun muassa Nivalan kesäteatterissa. Kokenut ohjaaja järjestyi Jokilatvan opiston kautta, joka on ollut tärkeä yhteistyökumppani aikaisempinakin vuosina.

– Viime keväästä asti olemme Katin kanssa tehneet töitä ohjaajan metsästämiseksi, Maija Melvaskoski huokaisee.

– Tähän kesään olemme tähdänneetkin, kun Nuorisoseuran 120-vuotisjuhla vei viime vuonna mehut, Kati Junttila tarkentaa.

Teatteri KesäHeinän taustaorganisaatioina toimivat Pyhäjärven Nuorisoseura ja Kolmikanta ry. Useimmat Teatteri KesäHeinän aikaisemmista esityksistä ovat olleet komedioita, mutta muutama vakavampikin teos on ohjelmistossa ollut, kuten Kultala ja Kädenlyönti.

– Komedia on se, mikä kesäteatterissa parhaiten vetää. Sitä on siis suunnitelmissa tulevaksi kesäksi. Uskoisin, että kun neljä kesää on oltu tauolla, niin ihmiset olisivat innolla tulossa katsomoon, Maija arvelee.

Näytelmä valitaan sen mukaan, montako näyttelijää löytyy. Näyttelijöiden lisäksi kesäteatterin toiminnan pyörittämiseen tarvitaan myös talkoolaisia.

– Kaikki talkoolaiset jos lasketaan, niin keskimäärin 50 henkeä on ollut mukana kesää kohti. Talkoolaisia toivotaankin sankoin joukoin mukaan näyttelijöiden lisäksi. Jos ei vielä uskalla lähteä näyttelijäksi, talkoolaisena pääsee näkemään millaista teatterin tekeminen on, Pasi Lapinkoski vinkkaa.

Esitysten ajankohdaksi on suunniteltu kesä–heinäkuun vaihdetta.

– Näin harrastus ei vie koko kesää. Kaikki eivät halua kiinnittyä koko kesäksi, vaan halutaan viettää vähän vapaatakin. Vähintään kuusi esitystä olisi tarkoitus pitää, Maija tuumaa.

Teatteriharrastuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Mitään erityisvaatimuksia ei sinänsä ole.

– Tässä harrastuksessa tarvitaan heittäytymistä ja avointa mieltä. Kaikki kyllä oppivat vuorosanat, Maija rohkaisee.

– Kuusivuotias poikanikin oppi Kultalan vuorosanat, kun kotona niitä tankkasin, Pasi nauraa.

– Sitoutuminen on tärkeää, kun lähtee mukaan. Verroinkin sen jälkeen, kun roolit on valittu. Harrastus vie kotonakin aikaa, kun vuorosanoja opetellaan, Maija valottaa.

– Aluksi harjoituksia on kerran viikossa, mutta loppua kohti tiheämmin, Kati kuvailee.

Kustannukset harrastuksessa ovat pienet. Lähinnä kansalaisopiston kurssimaksu.

– Meillä on suuri varasto roolivaatteita eikä näyttelijöiden tarvitse maksaa, jos niitä tarvitsee vuokrata tai hankkia lisää.

Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään 13. helmikuuta.

– Alustavasti on suunniteltu, että harjoitukset olisivat tiistaisin kuudelta, mutta ajankohta voidaan vielä miettiä yhdessä. Jos osallistuminen kiinnostaa, mutta ensimmäisen tapaamisen ajankohta ei sovi, niin minulle voi ilmoittaa haluavansa mukaan. Yhteystiedot löytyvät Teatteri KesäHeinän sivuilta, Melvaskoski vinkkaa.

Teatteriharrastajat kertovat, että näytellessä kaikki muut asiat jäävät porttien ulkopuolelle.

– Siellä ei mietitä työasioita, vaan hypätään ihan muuhun maailmaan. Näyttelijästä saa parhaiten irti, kun hänellä ei ole muita murheita mielessä, Maija kuvailee.

– Teatterin tekeminen on yhteisöllistä, tuntuu kuin oltaisiin yhtä suurta perhettä, Kati pohtii.

– Parasta on se, kun tässä pystyy pistämään itsensä likoon ja tekemään itsestään pellen. Teatteriharrastus on myös älyttömän hyvä vastapallo työlle. Kun 11 kuukautta yrittää olla suht’ koht ihmisiksi, niin yhden kuukauden ajaksi saa heittäytyä muuhun, Pasi huokaisee.

Jaana Salo