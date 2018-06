KesÃ¤n iltatorit musisoiden kÃ¤yntiin

Kesän iltatorit musisoiden käyntiin

Hiijjen Pelimannit ja Rotariklubi vastasivat viime viikolla tämän kesän ensimmäisestä iltatorista. Keskiviikon iltatorit ovat olleet jo vuosia olennainen osa Pyhäjärven kesää ja saavat niin paikkakuntalaiset, mökkiläiset kuin kesävieraat kerääntymään yhteen.

Rotarit eivät ole ennen olleet mukana iltatoreilla, mutta viime viikolla klubi piti ensimmäistä kertaa iltatorin kahviota. Hiijjen Pelimannit sen sijaan ovat olleet esiintymässä iltatorilla jo useana vuonna ja viime viikolla heillä oli iltatorin ohjelmavastuu.

Unelmavalssi oli ensimmäinen Pelimannien esittämä kappale. Sen siivittämä iltatorien ohjelma alkoi ja sen sanoja mukaillen torilla toivottiin unelmien kesää. Ensimmäisellä iltatorilla ei tosin ollut unelmien sää, mutta puolipilviseen säähän oikein pukeutunut yleisö viihtyi torilla pitkäänkin ja kuuma kahvi ja makkara kävivät kaupaksi.

Pelimannit soittivat kolmen vartin konsertin ja iltatorin toinen puolisko menikin sitten karaoken parissa. Iltatorikonsertti toimi samalla loppuviikon Soitellen Suveen -tapahtuman esilämmittelynä. Hiijjen Pelimannit ovatkin perinteisesti olleet kesäkuun ensimmäisen iltatorin esiintyjiä.

Konsertin ja karaoken välissä yleisölle kerrottiin lyhyesti myös Rotarien toiminnasta, jossa keskeisintä on heidän organisoimansa vaihto-oppilastoiminta. Vaihto Suomeen ja Suomesta voi olla vuosi-, kesä- tai leirivaihtoa eli hyvinkin eri pituista.

Iltatorit organisoi Pyhäjärven kaupunki, mutta illan ohjelmasta ja kahviosta vastaavat eri järjestöt ja yhteisöt. Rotarien lisäksi uutena toimijana tämän kesän iltatoreilla on Jokikylän maa- ja kotitalousseura, jolla on tällä viikolla kahviovastuu. Ohjelmavastuu tällä viikolla on Pyhäjärven seurakunnalla.

Kaupungilla iltatorien yhteyshenkilönä on alusta asti ollut Eeva Vaskilampi. Tänä kesänä hänellä on kesäkuussa apuna ja heinäkuussa lomasijaisena Sanni Kantola. Heistä siis aina jompikumpi on iltatorilla paikalla ja iltatoriasioissa heihin voi olla yhteydessä.

Iltatoreilla kahvioteltta ja lava- tai muu ohjelma on ennalta sovittujen yhteisöjen vastuulla, kertoo Eeva Vaskilampi.

– Tämän lisäksi kuka tahansa voi vapaasti tulla myymään esimerkiksi käsitöitä tai pitämään kirppistä.

Eeva ja Sanni vinkkaavat, että myyjien kannattaa ottaa oma pöytä tai viltti tuotteita varten mukaan, koska toripöytiä on rajallinen määrä.

Vaskilampi kertoo, että iltatoreja odotetaan ja jo keväällä ihmiset kysyvät, että milloinka ne iltatorit taas alkavat.

– Myös yhteisöt ovat ottaneet iltatorit omakseen ja kahvioteltan pitäjiä ja ohjelman järjestäjiä löytyy joka viikolle.

Järjestöt ja yhteisöt voivat iltatorilla esitellä monipuolista toimintaansa ja kahviosta ne saavat myös tuloja, toteaa Eeva Vaskilampi.

Keskiviikkoiltaisin kuudesta kahdeksaan Makasiinitorilla olevat iltatorit jatkuvat aina elokuun toiselle viikolle saakka. Poikkeuksena on Täydenkuun Tanssit -viikolla oleva iltatori; silloin ohjelmaa ja kahvioteltta on neljästä kahdeksaan.

Kuva: Makkaramestari Markku Nurmesniemi ja mestarimyyjä Esko Rönkkö Rotareista ehtivät hetkeksi juttelemaan iltatorien yhteyshenkilöiden Eeva Vaskilammen ja Sanni Kantolan kanssa.

Erkki Böhme