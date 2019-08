Kerrostaloasunnoille kysyntää – omakotitalojen myynti haastavampaa

Pyhäjärvellä keskimääräinen myytävä asunto tai talo on tällä hetkellä vuonna 1983 rakennettu omakotitalo. Talolla on kokoa reilut 108 neliötä ja pyyntihintaa vajaat 95 000 euroa.

Asuntomyynti ja -välitys ovat siirtyneet tämän vuosikymmenen aikana täysin internetiin. Harvassa ovat kiinteistönvälitysfirmojen näyteikkunat, jotka ovat täyttyneet talojen ja asuntojen kuvista.

Tämä trendi näkyy myös Pyhäjärven kiinteistömarkkinoissa.

Yhteensä läpikäydyiltä välitysfirmojen internet-sivuilta löytyy pyhäjärvisiä asunto-, talo- ja vapaa-ajan asuntokohteita 88. Näistä 75 kohdetta on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen – loput vapaa-ajan asumiseen.

Peräti 53 kohteen myyjä on yksityinen taho eli kohdetta myydään ilman kiinteistönvälitysfirmaa.

Suurin yksittäinen asuntojen markkinapaikka Pyhäjärvellä onkin Etuovi.com -yritys, jonka listoilla majailee 41 asuntoa tai taloa sekä seitsemän vapaa-ajan asuntoa.

Sekä Etuovi.com- että Tori.fi -yrityksien verkkosivuilta löytyvät Pyhäjärven yksityisten myytävät kohteet. Vain yksityisten myyjien kohteita Etuovi.comin 41:stä on 15, Tori.fissä lukema on 29. Tori.fissä on myytävänä ainakin Pyhäjärveltä ainoastaan yksityisten asuntoja, taloja sekä vapaa-ajan asuntoja.

Myös kiinteistönvälitysfirmat käyttävät markkinointikanavanaan Etuovi.comia – sieltä löytyvät esimerkiksi kaikki Osuuspankin kiinteistönvälitysfirma OP-kodin listoilla olevat Pyhäjärven välityskohteet.

– Etuovi.com on meille markkinointikanava, joka ei maksa meille mitään. Lähestulkoon 80 prosenttia yhteydenotoista meille tulee Etuovi.comin kautta, laskeskelee OP-kodin Pyhäjärvestä vastaava myyntineuvottelija Mikko Ylikorpi.

OP-kodin lisäksi Etuovi.com -sivustolla on kiinteistövälitysfirmojen kohteita Pyhäjärveltä niin Open Market kiinteistövälitykseltä, Kiinteistökeitaalta, Asuntolandialta, Kiinteistönvälitys Kortelaiselta kuin Jokilaaksojen Kiinteistönvälitys LKV:ltä.

Pyhäjärven asuntokanta koostuu isolta osin omakotitaloista. Tämä seikka näkyy selvästi myös välitettävien kohteiden tyypissä – puolet ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetuista kohteista ovat omakotitaloja.

– Etuovi.comissa tehtyjen myytävien asuntojen perusteella Pyhäjärven halutuin asuntotyyppi on omakotitalo. Omakotitalojen haussa suosituin huonelukumäärä on neljä. Meille on tullut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin neljä uutta kohdetta kuukaudessa Pyhäjärveltä, summaa Etuovi.comin data-analyytikko Niina Matikainen.

Myös kerrostaloasuntoja on tällä hetkellä myytävänä paljon, yhteensä 26. Näistä asunnoista 11 on ensi vuonna valmistuvan Oy Pyhäjärven Pankkiiri -rakennuksen asuntoja. Uuden kerrostalon 18 asunnosta seitsemän on jo mennyt kaupaksi.

Pyhäjärven Pankkiirin asuntoja myy OP-kodit ja ne löytyvät myös Etuovi.comista.

– Viime kesäkuussa palveluumme tuli poikkeuksellisen paljon uusia myytäviä asuntoja, jopa 23 kappaletta, joista 18 oli uusia kerrostaloasuntoja, Matikainen kertaa.

Loput myytävistä kohteista ovat rivitaloasuntoja – paritalojen asuntoja ei ole tällä hetkellä lainkaan myynnissä.

Kaikista myytävistä asunnoista ja taloista OP-Kodin välitettävänä Pyhäjärvellä on 24 kohdetta.

– Se on melko normaali lukema, vaikka nyt kohteita on kohtalaisen vähän. Yleensä puhutaan muutamasta kymmenestä. Yleensä välitettäväksi tulee omakotitaloja ja nyt kerrostaloasuntojakin. En muista, että olisimme hetkeen rivitalo-osakkeita myyneet, Ylikorpi linjaa.

Iisalmelaisen Kiinteistönvälitys Kortelaisen toimitusjohtaja Petri Kortelaisen mukaan heille tulee Pyhäjärveltä monentyyppisiä kohteita. Kiinteistönvälitys Kortelainen tekee yhteistyötä Säästöpankin kanssa, jonka omalla kiinteistönvälitysfirmalla, SP-Kodilla, ei ole toimintaa Pyhäjärvellä tai Ylä-Savossa.

– Meille tulee Pyhäjärveltä kohteita tasaisesti. Olemme välittäneet niin vapaa-ajan asuntoja, metsätiloja, kerrostalo- ja rivitalo-osakkeita kuin omakotitalojakin. Käytämme harkintaa, emmekä ota ihan kaikkea välitettäväksi, listaa Kortelainen.

Lähes kaksikolmasosaa tällä hetkellä myytävistä asunnoista ja taloista sijaitsee Pyhäsalmella. Lisäksi Ruotasen alueella on tarjolla 12 kohdetta. Muut kohteet sijaitsevat ripoteltuina eri puolille Pyhäjärveä.

– Tämän vuoden alkupuoliskolla tammikuusta kesäkuun loppuun Pyhäjärven asuntoja on haettu Etuovi.comista eniten Pyhäsalmesta, Pitäjänmäestä ja Emolahdesta. Nämä ovat siis Etuovi.comissa olevia luokiteltuja kaupunginosia, joita Pyhäjärvellä myynnissä olevia asuntoja etsineet ovat eniten käyttäneet Etuovi.com -sivuston haussa, valaisee Matikainen.

Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi nostaa myös esille ostajia kiinnostavista alueista Pyhäsalmen ja sen kerrostalot.

– Kerrostaloasunnoissa hissitalot tai muuten mahdollisimman esteettömät asunnot lähellä palveluita näyttävät ostajien kannalta mielenkiintoisimmilta, alleviivaa Kiviniemi ja lisäsi, että ehdottomasti myös ranta-alueet kiinnostavat ostajia ja talonrakentajia.

Kerrostaloasuntojen kysynnän ovat huomanneet myös Ylikorpi ja Kortelainen.

– Uudet kerrostaloasunnot kiinnostavat paluumuuttajia. Ne ovat sen ikäisille erittäin hyvä vaihtoehto, Ylikorpi mietiskelee.

Etuovi.comin datan perusteella Pyhäjärvellä myytävänä olevien asuntojen tai talojen markkinointiaika on vaihdellut vuoden 2018 kesäkuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana hyvinkin paljon.

Markkinointiajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kohde on ollut nähtävillä yrityksen verkkosivuilla. Kun kohde on poistettu sivuilta, se on joko myyty tai otettu pois myynnistä.

Keskiarvo on ollut korkeimmillaan syyskuussa 2018, jolloin lukema oli 607 päivää. Alimmillaan lukema oli tammikuussa 2019, vain 12 päivää.

– Kolmesta neljään kuukautta on ihan normaaliaika, milloin kohde liikahtaa, Ylikorpi sanoo.

OP-Kodin Ylikorpi arvioi, että heille tulevista myyntikohteista jopa 30–40 prosenttia on kuolinpesien toimeksiantoja.

– Jos myyjänä on kuolinpesä, jonka ihmisten elämä on ympäri Suomen, halutaan kohde nopeasti liikkeelle ja toisaalta tullaan hinnassa hyvin vastaan.

Kysymykseen siitä, kuinka asuntokauppa käy Pyhäjärvellä, on haastatelluilla hyvinkin monenlaisia näkemyksiä.

Vaikka kaupungin tulevaisuuden ympärillä leijuu yleisesti epävarmuuden pilviä, näkee Kiviniemi tämänhetkisessä asuntokaupan tilanteessa positiivisia merkkejä.

– Vaikka yleinen näkemys saattaakin olla negatiivinen, niin tosiasiassa asuntokauppaa tehdään Pyhäjärvellä suhteellisen aktiivisesti. Toki on tiedossa, että monet asunnot ovat olleet jo vuosia myynnissä ja yleisemminkin myyntiajat ovat pidentyneet. Vapaa-ajan asuntojen ja -tonttien osalta hintataso on tullut jonkin verran alas ja vilkastuttanut kauppaa. Toisaalta yksityisiä myyntihaluisia rantatontin omistajia on yhä enemmän, eli markkinoille on tullut lisää myytävää. Asuntojen hintatasoon en halua ottaa kantaa, mutta on selvää että hintataso on yksi keskeinen tekijä markkinan kehityksessä.

Kahden uuden kerrostaloa – Torkkolantie 1 ja Oy Pyhäjärven Pankkiiri – tuovat Pyhäjärven keskustaan uusia asumisvaihtoehtoja. Kuten edellä todettiin, kiinnostavat kerrostaloasunnot niin omistusasujia kuin vuokralaisia.

– Haluamme tarjota monipuolisia asuinmahdollisuuksia Pyhäjärvellä. Työssäkäyntialueella on hyvä työllisyystilanne ja sekä työikäiselle väestölle että ikäihmisille halutaan kaikille antaa edellytykset asua Pyhäjärvellä tai muuttaa tänne. Torkkolantien ja As Oy Pyhäjärven Pankkiirin hankkeissa on kyse kaupungin näkökulmasta siitä, että palveluiden keskelle halutaan synnyttää riittävä määrä sekä vuokra- että omistusasumista laadukkaissa hissillisissä kerrostaloissa, perustelee Kiviniemi.

Kaupunginjohtaja haluaa muistuttaa, että Pyhäjärvi on kaupunkina maakunnassa erinomainen vaihtoehto talon tai vapaa-ajan asunnon rakentamispaikaksi.

– Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on ollut jatkuvasti varsin kohtuullisella tasolla. Myös poikkeamisten kautta annetaan lain mahdollistamilla reunaehdoilla uusia rakentamismahdollisuuksia. Korostaisin sitä, että Pyhäjärven kaupunki on juuri esimerkiksi suhtautumisessa poikkeamiin maakunnan asiakasystävällisin kaupunki, suhtaudumme erittäin positiivisesti uudisrakentamishankkeisiin, sekä vakituisen asumisen että vapaa-ajan asuntojen kohdalla.

Sen sijaan Mikko Ylikorpi ei näe tällä hetkellä Pyhäjärven asuntokaupassa juuri ilonaiheita.

– Tilanne on Pyhäjärvellä surkea. Meidän alueellamme on ostajanmarkkinat, hinnat eivät tule nousemaan.

Yhdeksi suureksi vajaukseksi Pyhäjärven asuntomarkkinoilla on noussut tätä nykyä keskihintaisten omakotitalojen puute.

– Nihkeää on 1970- ja 1980-lukujen omakotitalojen kanssa. Hinnat ovat noin 40 000–50 0000 euroa ja useat ovat tosi mukavia kokonaisuuksia. Edellä mainitut ja uudemmat omakotitalot, joiden hinta 280 000–300 000 euroa eivät liiku. Pyhäjärvellä, Haapajärvellä ja Nivalassa myytävänä olevien omakotitalojen, joiden hinta on lähellä 200 0000 euroa, myynti ottaa aikansa, vaikka olisi kuinka hieno kokonaisuus, OP-Kodin Ylikorpi harmittelee.

Petri Kortelainen pohdiskelee, että viime aikoina Pyhäjärvellä kaupaksi ovat menneet vapaa-ajan asunnot.

– Painotukset vaihtelevat, mitkä menevät kaupaksi. Pyhäjärvellä kokonaiskysynnän taso laskee, kun yksi iso työllistäjä, kaivos, häviää. Työnantajan poistuminen ja heikkokuntoiset talot vaikuttavat myyntiin, Kortelainen toteaa.

Lähteenä artikkelissa on käytetty muun muassa Etuovi.comin ja Tori.fin verkkosivuja. Lisäksi lähteenä on ollut myös Etuovi.com kokoama data omilta verkkosivuiltaan.

Ossi Savolainen