Kausityöntekijät jumissa lähtömaissaan

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt sähköpostia kaikille tuottajille, joille oli nimetty muun muassa ukrainalaisia kausityöntekijöitä 1500 hengen kiintiöstä. Ukrainalaisten kausityöntekijöiden tulo Suomeen alkutuotannon kevättöihin keskeytyy. Ukrainan hallituksen päätöksellä maan kansalaiset eivät toistaiseksi voi poistua maasta. Tämä linjaus tarkoittaa, että lähiviikoille suunnitellut kausityöntekijöiden tilauslennot Suomeen peruuntuvat.

Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan, että valmius tilauslentojen jatkumiseen olisi ollut olemassa, sillä ensimmäisen tilauslennon järjestelyt toimivat erinomaisesti ja kausityöntekijät pääsivät tiloille turvallisesti.

– Meille tuli 1500 hengen kiintiöstä yksi, ja hän on nyt karanteenissa täällä meillä, Ilpo Korhola Korholan mansikkatilalta kertoo.

Normaalisti Korholan tilalle on tullut yhteensä liki 50 kausityöntekijää Ukrainasta ja Venäjältä ja Kuukasjärven tilalle suunnilleen saman verran.

– Meille pitäisi tulla nyt neljä poimijaa. Mielenkiintoisia vaiheita eletään. Oletan että tämä tilanne on Ukrainassa vain tilapäinen. Ei meillä hirveästi varasuunnitelmia ole, mutta jonkin verran on saatu työsopimuksia tehtyä, pohtii Olli Kuukasjärvi.

Mansikkarantaan oli tulossa viisi poimijaa Ukrainasta, joiden maahan pääsemisestä ei nyt ole tietoa.

– Venäjältä on yksi tulossa, mutta ei tiedä koska maa aukaisee rajansa. Konsulaatitkaan eivät ole auki, Kimmo Mustaparta toteaa.

Eemelin Marjatilalla jännitetään, saadaanko nelihenkinen vakiporukka Uhtualta tänä kesänä töihin.

– Meillä on ollut puolenkymmentä vuotta samat tyypit, mutta Venäjällä ovat nyt rajat kiinni. Olen antanut heille sitovat työtarjoukset, joten jos palkkaan muita, voisi tulla tuplamiehitys, Jouko Kangasharju harmittelee.

Ukrainalaisten ja myös muista maista tulevien kausityöntekijöiden matkustukseen liittyvien rajoitusten kehitys jatkossa ei ole tiedossa. MMM kannustaa nyt maatiloja tutkimaan kotimaassa olevan työvoiman käyttämisen mahdollisuuksia entistäkin huolellisemmin.

– Kevättöihin olemme saaneet hommattua viidestä kuuteen tuttua. Töitä Suomesta -sivuston kautta on tullut paljon yhteydenottoja, mutta englanti on minulla heikoissa kantimissa. Mieluummin otan töihin suomalaisia. Venäläisten ja ukrainalaisten kanssa ei ole ollut ongelmaa, koska vaimoni on venäläinen, Mustaparta kertoo.

– Lomautukset ja työttömyys saattavat madaltaa suomalaistenkin kynnystä lähteä tähän työhön, Kangasharju tuumaa.

Kuukasjärven tilalle on tulossa tavallista kansainvälisempää porukkaa.

– Töitä Suomesta -sivuston kautta on löytynyt suurelta osin opiskelijoita, joiden hyvä englannin kielen taito helpottaa itseäni. Normaalisti opiskelijat ovat voineet lähteä kesällä käymään kotimaissaan kun koulut ovat tauolla, nyt eivät voi. Poimijoita on tulossa etupäässä Aasian puolelta, mahdollisesti Afrikastakin, Olli kertoo.

Koronan vaikutus kevään matkailusesonkiin Lapissa on vapauttanut tarjolle jonkin verran työvoimaa.

– Töitä Suomesta -sivustolla on ollut meidän ilmoitus ja parinkymmenen ihmisen kanssa on sovittu töistä. Etupäässä he ovat ulkomaalaisia, joita on ollut kausitöissä Lapissa. Hiihtokeskusten sulkeuduttua heille ei ole töitä siellä eivätkä he pääse palaamaan kotimaihinsa. Kaikki haluaisivat töihin heti toukokuussa. Saa nähdä jaksavatko he odottaa poiminnan alkuun, Korhola miettii.

Jaana Salo