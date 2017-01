Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan uuden vuoden toivotus

Vuosi 2016 jäi taaksemme sekavana melskeenä. Maailmanlaajuisestikin vuosi muistutti historiasta tuttua ”hullu vuosi” mainintaa. Ihmiskunta pani parastaan tappamisen, varustamisen, kateuden ja itsekkyyden alueilla, eikä ota virheistä oppia parempaan tulevaisuuteen.

100 vuotta täyttävä Suomi pinnisteli monien ristiriitojen välimaastossa yrittäen välittää sopua pesäkkeisiin. Joissakin kohden saatiin tuloksiakin, mutta suuret ja mahtavat eivät juurikaan välitä pienen ja pippurisen kansan neuvoista. Parhaiten vaikutamme vain näyttämällä mallia hyvästä ja turvallisesta maasta, jossa demokratia toimii ja tasa-arvoisuus toteutuu.

Sisäisesti ruikuttaen pieni Suomi selvisi tuostakin vuodesta kohtalaisesti. Omissa puheissamme olimme syvässä lamassa. Rehellisesti tunnustaen elämme maassa, jossa kukaan ei kuole nälkään eikä kylmään kuin omasta tahdostaan. Osaamme kilpaa vaatia yhteiskunnalta aina vain lisää palveluja, joiden rahoitus on tuntematon. Pidämme kynsin hampain kiinni saavutetuista eduista. Valtiovalta leikkaa rahaa aina väärästä paikasta, paikasta, joka kohdistuu siihen ryhmään jota edustan.

Pienen kotikaupunkimme juhlavuosi 2016 on ikimuistoinen. Valtuuston kokoukset kestivät pisimmillään 10 tuntia ja lyhimmillään n.tunnin keskeytyneenä juhlakokouksena heinäkuussa. Pienen vähemmistön mielestä syksyyn mennessä kaikki kokoukset olivat laittomia, koska heidän mielestään esittelijänä toiminut kaupunginjohtaja oli laittomasti ko. tehtävässä.

Kerran tämä ryhmä poistui kokouksesta ennen työjärjestyksen hyväksymistä. Kokous kuitenkin pidettiin, sillä paikalle jäi vähintäin 18 valtuutettua. Tultuamme alkusyksyyn, tilanne kuitenkin yllättäen muuttui, eivätkä esittelyt olleetkaan enää laittomia , vaikka esittelijä oli entinen.

Elämä kuitenkin jatkui vuoden viimeiseen päivään saakka. Loistava sairaala aloitti toimintansa ja valmistautuu kaikin mahdollisin keinoin ottamaan vastuun uuden Soten tulolle 1.1.2019 alkaen. Jatkuva riitely selännepalveluista rasitti koko vuotta. Hyvin monen kuntalaisenkin mielestä erityisesti terveyspalvelut ovat meillä keskimääräistä paremmat. Mitä paremmat palvelut tarjoamme, sitä enemmän ne maksavat. Ostamme sote-palveluja n.25 milj.eurolla vuodessa ja näin käytämme n.60 % vuoden talousarviosta. Lähes kaikilla kunnille tuo prosentti on likimain sama.

Julkisuuteen syötetään kauhistelua velan kasvusta. Jälleen kerran on todettava, että valtuusto on yksimielisesti päättänyt rakentaa niin Hoijakan kuin 12 milj. maksaneen sairaalan lainarahalla, koska oli kannattavampaa käyttää lainaa kuin ottaa sijoituksista ja edellisten vuosien ylijäämästä. Tällä hetkellä kaupungilla on sijoitettuna rahastoihin n.9 milj. euroa ja yljäämää varastossa n. 10 milj. Näiden tuottama vuosikorko on huomattavasti korkeampi kuin lainoista maksettava korko.

Ennen sanottiin julkisesti, että on lottovoitto syntyä Suomeen ja Pyhäjärvelle. Vaikka tuo voitto ei olisikaan seitsemän oikein, on se kuitenkin voitto kuusi plus yksi oikein. Olkaamme kiitollisia hyvästä voitosta. Kaikkien yhteinen tahtomme on auttaa ja parantaa niiden suomalaisten elämää, joilla ei mene hyvin. Ollaan kiitollisia kauniista kotiseudustamme ja pidetään siitä huolta myös tuleville sukupolville.

Toivotan kaikille lukijoille elämänmyönteistä alkanutta vuotta 2017!

Kimmo Sarkkinen valtuuston pj.