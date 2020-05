Kaupunginhallitus kokousti: Hiihdosta positiivista näkyvyyttä Pyhäjärvelle

Jaa Facebookissa »

Pohti SkiTeam on tarjonnut kaupungille valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä SkiTeamin hiihtäjien kautta. Yhteistyömuodoiksi ehdotettiin sitä, että Pyhäjärven vaakuna tulee hiihtäjien kilpailu- ja lämmittelyasuihin, kaupungin vaakuna ja linkki tulevat SkiTeamin kotisivuille ja eri julkaisuihin ja hiihtäjät ovat käytettävissä erilaisissa kaupungin markkinointitehtävissä, joista sovitaan tapauskohtaisesti.

Pyhäjärven kaupunki on tukenut Pohti SkiTeam -hiihtojoukkuetta alusta saakka. Pyhäjärvi on saanut SkiTeamin kautta runsaasti positiivista näkyvyyttä viime vuosina. Tämä kausi jäi koronapandemian vuoksi kesken. Pyhäjärven Suomen Cup ja Ristijärven hiihdot jäi pitämättä. Hiihtojen peruuntuminen aiheutti seuralle tulojen menetystä ja myös tulevalle kaudelle valmistautuminen on haasteellista.

Kaikki SkiTeamin parhaat hiihtäjät jatkavat myös ensi kaudella. Ensi kauden tavoitteena on olla mieshiihdon ykkösseura Suomessa ja saada vähintäänkin kaksi hiihtäjää Suomen MM-kisajoukkueeseen Saksan Oberstdorfiin. Pohti SkiTeam on perustamassa seuran alle tulevalle kaudelle oman junioritiimin. Siihen tulee kaksi oman paikkakunnan lahjakasta nuorta hiihtäjää. Joukkueen tavoitteena on voittaa mitali ensi talven nuorten SM-viestissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantan kokouksessaan Pohti SkiTeamin yhteistyötarjouksen siten, että sopimuksen suuruus on 9 000 euroa kautta kohden. Sopimus solmitaan kausille 2020-2021 ja 2021-2022 sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tarkoitukseen käytettävät määrärahat talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi Ppky Selänteen tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntien maksuosuudet vuonna 2019 olivat yhteensä noin 67,8 miljoonaa euroa. Kuntien maksuosuuksia tarkistettiin lokakuussa, jolloin Pyhäjärven toimintakulujen lisäys oli 1 280 900 euroa. Talousarvion toteutumaksi Pyhäjärven palvelujen osalta muodostui lähes 25,4 miljoonaa.

Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat eniten hyvinvointipalvelujen neuvolassa ja lapsiperheiden kotipalvelussa, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa ja terapiapalveluissa. Terveys- ja vanhuspalvelujen talousarviomäärärahat alittuivat eniten täydentävissä palveluissa, kuntoutuksessa, ensihoidossa ja suun ja hampaiden huollossa. Talousarviomäärärahat ylittyivät eniten terveys- ja vanhuspalvelujen hallinnossa, vastaanottopalveluissa, vuodeosastolla, erikoissairaanhoidossa, kotiin annettavissa palveluissa ja arviointi- ja lyhytaikaishoidossa ja asumispalveluissa.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan yhteisöjen toiminta-avustushakemukset. Avustuksia myönnettiin kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen mukaisesti yhteensä 7 200 euroa. Todelliset avustuskustannukset tulevat olemaan jonkin verran suuremmat, koska Pyhäjärven kaupunki varautuu avustamaan Nativa ry:tä vuokrakustannuksissa.

Avustuksia myönnettiin myös Herman Röytiön lahjoitusrahaston varoista. Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piirille myönnettiin 800 euron toiminta-avustus, joka käytetään pyhäjärvisten sotainvalidien ja heidän leskiensä tukipalveluihin. Ikäihmisten etäliikunnan tukemiseksi tehtävien ohjausvideoiden hankintaa tuetaan enintään 2 000 eurolla. Pyhäjärven Eläkeläiset ry:lle myönnettiin 1500 euron avustus Heimolan parkkipaikan kunnostamiseen.

Kiinteistö Oy Rillankiven maksusopimusta muutettiin kiinteistöyhtiön haastavan taloustilanteen vuoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanmittauslaitoksen ehdotuksen pienten erillisten alueiden, Hankila, Neva ja Kangasharju, siirtämisen Kärsämäen kuntaan.

Pyhäjärven kaupungin ja Tmi Mainostuulen välistä vuokrasopimusta neljästä mainostaulupaikasta risteysalueen kaava-alueella päätettiin jatkaa viidellä vuodella.

(JS)