Kansainvälinen elokuvaväki innostui Pyhäsalmen kaivoksesta

Pyhäsalmen kaivos onnistui herättämään Amerikasta ja Englannista saapuneiden elokuva-alan vieraiden kiinnostuksen. Lukuisia valokuvia mielenkiintoisista kuvakulmista tallentui elokuvatuotantojen kuvauspaikkoja työkseen etsivien location scouttien kameroihin.

Kaivosta vieraille esittelivät kaivoksen pääluottamusmies Jouni Jussinniemi sekä projekti- ja kunnonvalvontainsinööri Risto Mäkeläinen.

– Minä ainakin koen, että he olivat innoissaan eivätkä olleet aiemmin nähneet mitään vastaavaa. Muistelen, että jollakin oli kokemusta kaivoksesta, mutta ei tämmöisestä, Jussinniemi sanoo.

Kuvauspaikkojen etsijöitä kiinnostivat kaivoksessa etenkin isot tilat, mutta loppujen lopuksi kiinnostus ulottui lähes kaikkeen. Kaivoksella tutustuttiin sekä maan alla että maan päällä oleviin toimintoihin, kuten avolouhokseen, fysiikan tutkimuslaboratorioihin, murskaamoon ja tunneleihin.

– Mikä näytti itselle ihan normaalille, niin saattoi kuulua että hei, nyt auto seis ja kuvattiin, Mäkeläinen selostaa.

Pyhäsalmen kaivos on herättänyt kiinnostusta sekä kansainvälisissä että kotimaisissa elokuvapiireissä. Aikaisemmin kaivoksella on jo kuvattu elokuvaa virolaisen tuotantoyhtiön toimesta.

– Noin viisikymmentä henkeä piti silloin yhteensä kuskata maan alle, mutta se ei millään tavalla häirinnyt tuotantoa, Mäkeläinen kertoo.

– Kolme pitkää päivää tehtiin siihen virolaisproduktioon. Tuli opittua sellaisia asioita joita voidaan jatkossa hyödyntää, jos täällä tehdään elokuvaa. Jokainen produktio, olipa se iso tai pieni, tuo euroja tälle kylälle, Jouni muistuttaa.

Pyhäjärven vierailun pääkohteena oli Pyhäsalmen kaivos. Kaivosvierailun jälkeen käytiin myös pienellä kiertoajelulla Pyhäjärvellä.

– Aiomme kiertää koko Suomen seitsemän päivän aikana, niin paljon kuin vain voimme mahduttaa mukaan, tuottaja Ellen Schwartz kertoo.

Ryhmä etsii Suomesta kuvauspaikoiksi sopivia kohteita. Niitä voidaan sitten esitellä tuottajille ja ohjaajille sopivien elokuvatuotantojen osuessa kohdalle.

– Pyhäsalmen kaivos oli erittäin kiinnostava. Katsomme kohteita sekä logistiikan että estetiikan näkökulmasta. Mietimme sitä, kuinka kuvausryhmä pääsee kohteeseen, kuinka he pukeutuvat ja kuinka muu huolto ja toiminta sujuu. Se tullaanko tänne kuvaamaan elokuvaa ei ole kiinni meistä. Se riippuu ohjaajista ja tuottajista. Me olemme kirjaimellisesti elokuvateollisuuden muusia, me annamme heille ideoita, kuvauspaikkajärjestäjä Ben Bailey kertoo.

– Ulkoalueet kiinnostivat minua eniten. Avolouhoksessa voitaisiin kuvata elokuvaa, joka sijoittuu eri maailmoihin tai vieraalle planeetalle, kuvauspaikkajärjestäjä Sharma Asha pohti.

– Kymmenen vuotta sitten scouttasin kuvauspaikan J.J. Abramsin ohjaamalle Star Trekille. Jos olisin tiennyt tästä paikasta silloin, se olisi voinut olla haastajana, kuvauspaikkajärjestäjien killan perustajajäsen ja entinen hallituksen jäsen Scott Trimble totesi.

Viikon aikana kuuden hengen delegaatio kierteli erilaisia kohteita Kansallisarkiston tutkijasalista Turun saaristoon. Ryhmän toi Pyhäjärvelle Pohjois-Suomen elokuvakomission elokuvakomissaari Anne Laurila.

– Otin Anneen yhteyttä talvella. Olemme tehneet Torniossa yhteistyötä ja ehdotin voisimmeko tehdä yhteistyötä täälläkin. Siitä se sitten eteni, Pyhäjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Risto Alaheikka kertoo.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuvauspaikkajärjestäjien delegaatio kiertää näin laajasti Suomea. Yritämme kiertää niin paljon erilaisia kuvauspaikkoja kuin suinkin mahdollista, jotta heille jäisi mahdollisimman monipuolinen kuva Suomen tarjonnasta. Matkan tavoitteena on ollut vakuuttaa vieraamme siitä, että Suomesta löytyy lokaatioiden lisäksi myös huippuluokan palveluita ja alan kokeneita ammattilaisia, Laurila painottaa.

Kansainvälisiä kuvausryhmiä houkuttaa Suomeen viime vuonna lanseerattu 10 miljoonan euron AV-alan tuotantokannustin. Business Finlandin kautta myönnetään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kuluista. Tukea voivat saada sekä suomalaiset että ulkomaiset tuotantoyhtiöt. Vastaavia järjestelmiä on käytössä myös muualla maailmassa.

Kiertueen päätavoite on saada ensimmäiset Hollywood-kuvaukset Suomeen. Elokuva- ja TV-tuotannot tuovat aina alueelle tuloja. Tuotantoryhmät käyttävät rahaa alueen palveluihin ja tuotteisiin. Tuotannon tuoma näkyvyys on lisäksi merkittävä asia. Esimerkiksi Islannin matkailu on kasvanut räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun siellä on kuvattu suuria Hollywood-tuotantoja. Islannin AV-alakin on kasvanut kahdeksankertaisesti tuotantokannustimen lanseerauksen jälkeen vuosikymmenen aikana. Samaa vaikutusta toivotaan kannustimen tuovan myös Suomeen, Pohjois-Suomen elokuvakomission tiedotteessa kerrotaan.

Jaana Salo

Artikkelikuva: Risto Mäkeläinen

Kuormaajan kauhassa vasemmalta Scott Trimble, Peter Gluck, kaivoksen työsuojeluvaltuutettu Jouni Jussinniemi, Ben Bailey, Asha Sharma ja Anne Laurila.