Juhannusterveisiä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta

Jokilaaksojen pelastuslaitos toivottaa kaikille alueellamme juhannusta viettäville turvallista keskikesän juhlaa. Muutama asia on syytä kerrata näin juhlan kynnyksellä. Kaiken voisin kiteyttää ajatukseen huolellisuus ja kohtuus. Kaveria ei jätetä, vaan huolehditaan yhdessä, ettei vahinkoja pääse tapahtumaan. Muistetaan, että alkoholi ja liikennevälineet, kuten auto tai vene, ovat huonoja yhdistelmiä eli jos otat, niin et aja ja jos muuten otatkin, niin muista kohtuus kaikessa ja huomioithan myös läheisesi.

Uimavedet eivät vielä ole lämmenneet kovin korkeisiin lukemiin ja vaikka uiminen on oiva liikuntamuoto, niin arvioi voimasi ja uimataitosi oikein, että harrastus jatkuu vielä juhannuksen jälkeenkin. Uiminen rantaan päin tai rannan suuntaisesti antaa paremmat mahdollisuudet saada maata jalkojen alle, jos kylmyys sattuu kangistamaan yllättäen kokeneemmankin uimarin. Vilvoittelun jälkeen onkin mukava päästä saunan lämpöön, tarkastathan kuitenkin ennen lämmityspuuhia hormin ja kiukaan kunnon. Löylyttelyn lomassa on syytä nauttia nesteitä ja vesi on oivaa juomaa. Siten pystyy paremmin huomaamaan mahdolliset kuumat pinnat, etteivät palovammat pilaa tulevaa auringonpaisteesta nauttimista.

Kokko on osa perinteistä juhannusjuhlintaa, huomioithan kuitenkin, että tällä hetkellä alueellamme on voimassa metsäpalovaroitus! Se tarkoittaa, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn vuoksi ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Jos olosuhteet muuttuvat, muistathan, että tulitikun raapaisija vastaa tekemisistään eli harkinta paikan, ajan ja olosuhteiden osalta kannattaa tehdä huolella. Avotulesta tulee tehdä myös ilmoitus pelastuslaitokselle ja siinä välineenä toimii oikein hyvin turvakanava.fi –sivusto. Poltettavaksi sopii vain kuiva puutavara ja huomio, että poltto ei saa häiritä muita ihmisiä, eikä luonnollisesti saa aiheuttaa vaaraa, varaa myös alkusammutuskalustoa paikalle.

Jos näistä hyvistä vinkeistä huolimatta jotain vakavaa sattuu tai uhkaa sattua, niin soita epäröimättä yleiseen hätänumeroon 112.

Turvallista ja iloista keskikesän juhlaa!

Jarmo Myllymäki, riskienhallintapäällikkö