Jopi otti pestin vastaan

Tiistaina Pyhäjärven Sanomiin saapui hartaasti odotettu kollega, Jopi Pyhäkäs. Hän hurmasi toimituksen naiset heti kättelyssä. Persoonallinen toimittajaherra on nimetty Jopiksi. Nimi on persoonallinen ja monikäyttöinen ja sillä on oma osansa Pyhäjärven Sanomien historiassa.

– Kirjastolla näkemästäni kirjastomummo-nukesta se ajatus lähti. Hoksasin, että Työntalolla on osaamista tällaiseenkin ja tilasin meille heiltä oman maskotin. Toiveena oli vanhanajan herrasmiestoimittaja, päätoimittaja Mirka Kauranen kertoo.

Työnimenä Jopilla oli hänen Työntalo Namolla työstyessään esimerkiksi Artikkeli Aarne, Reportteri Reino ja Juttu Jokke.

– Jopista tuli sympaattinen hahmo ja hyvä kuuntelija. Kun Jopi nökötti nojatuolissa Työntalolla, aina joku meni viereiseen tuoliin istumaan, Työntalo Namon yksilöohjaaja Virve Toivanen kuvailee.

Työntalo Namon tuotteissa on yleensä vähintään 95 prosenttia kierrätysmateriaaleja.

– Tässä herrassa uutta on vain ompelulanka. Hiukset on tehty vanhasta peruukista, kengänpohjat autotallin matosta ja kameran laukaisimena on polkupyörän venttiilin hattu, Virve kertoo nauraen.

Jopi syntyi Työntalo Namon käsityöpajalla yhteistyönä. Työntalolla on parhaillaan harjoittelussa käsityönohjausalan opiskelija, jonka osaamista on voitu hyödyntää esimerkiksi Jopille mittatilaustyönä tehtyjen vaatteiden kaavoituksessa.

– Varmaan kymmenen tuntia nuken tekoon meni. Työ aloitettiin kolmisen viikkoa sitten, mutta sitä ei ole tehty koko aikaa. Tämä on ollut sillä tavalla hauska työ, että se on syntynyt meidän yhteisössämme yhdessä tehden. On kiva saada tehdä sellaista mikä menee asiakkaalle ja nähdä, että se vastaa toivomusta ja kaikki ovat tyytyväisiä, Virve toteaa.

Jatkossa tekijät ja lukijat voivat seurata Jopi Pyhäkkään edesottamuksia Pyhäjärven Sanomien sivuilta ja Jopia voi käydä tapaamassa toimiston avoimissa ovissa. Jopi saattaa lähteä myös keikoille ja tapahtumiin mukaan.

– Jopi saakin tuurata minua perjantaisin, kun teen lyhennettyä työviikkoa, päätoimittajan töihin vanhempainvapailta palaava Mirka tuumaa.

Tämän lehden ilmestyessä päätoimittajan puikoissa on taas Kaurasen Mirka. Hänet tavoittaa vanhasta numerostaan. Päivitetyt yhteystiedot löytyvät lehden sivulta 4. Jaana Salo jatkaa tavallisena toimittajana. Ossi Savolainen suuntasi kesäksi urheilutoimittajan hommiin toisaalle, mutta häntäkin saatatte nähdä juttukeikoilla täällä vielä kevään aikana. Kesätoimittajaksi tiimiimme on tulossa Joonas Kärkkäinen.

