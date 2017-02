Järvifestareilta julkistuksia PyhäkäsRokissa

Kesä-heinäkuun taitteessa olevien Järvifestarien järjestelyt ovat jo kovaa kyytiä etenemässä. Uusia esiintyjäjulkistuksia kuullaan perjantaina PyhäkäsRokissa.

Pyhäjärvellä on supistu jo useamman kuukauden ajan ensi kesänä ensimmäistä kertaa järjestettävästä Järvifestarit-tapahtumasta. Jäljet sylttytehtaalle osoittavat Ravintola Myrskylyhdyn suuntaan, jossa ajatus tapahtumasta aikanaan kehittyi.

¬¬¬– Meiltä kävi viime kesänä työntekijöitä Riihirockissa Pihtiputaalla, niin syntyi ajatus, että miksei meilläkin voitaisi jotakin vastaavaa järjestää, kun Pyhäjärvellä ei ole festareita ole enää viime vuosina ollut, taustoittaa yrittäjä Sirkka-Liisa Leinonen Myrskylyhdystä.

Sirkka alkoi ideoimaan tapahtumaa työntekijänsä Niko-Mikael Pirttisalon kanssa. Aluksi suunniteltiin kokopäiväistä perhetapahtumaa lastenohjelmistoineen, mutta idea ei herättänyt vastakaikua yhteistyökumppaneissa. Ideariihessä oli esillä monenlaisia ajatuksia kauppojen yöstä alkaen, mutta Leinosen harmiksi kaikille avoin tapahtuman ideapalaveri ei herättänyt täällä kiinnostusta.

– Namiskasta Paavolan Sari tuli paikalle ja otti vastatakseen tapahtuman ruokapalveluista. Sarin kautta tuli sitten Jenni Kankaanpää meidän porukkaan.

Joensuussa medianomiksi opiskeleva Jenni on tapahtuman viestinnän ja markkinoinnin tuottaja, hän on suunnitellut ja toteuttanut festarien ulkoista ilmettä ja vastaa sen nettisivuista ja some-kanavista. Pienellä porukalla ovat kaikki edistäneet tapahtuman järjestelyjen etenemistä. Jennillä on aktiivisena festarikävijänä myös näkemystä siitä, mitä pitäisi konkreettisesti tehdä, että festarikokemuksesta tulee hyvä.

Mitä Järvifestareista voidaan tässä vaiheessa sanoa?

– Ensimmäinen artistijulkistus tehtiin tammikuun lopussa, Ida Paul ja Kalle Lindroth tulevat tänne duetoimaan. Seuraava julkistus tehdään perjantaina PyhäkäsRokissa ja sitten aina pari artistia kuukaudessa, kertoo Jenni.

Artistit on pääsääntöisesti varattu. Niiden ohella myös tapahtuma kokonaisuutena alkaa hahmottua. Ajankohta valittiin siten, ettei lähialueella olisi mitään vastaavia tapahtumia. Tapahtuma järjestetään kaupungin puistoalueella Hotellinrannassa, perjantaina 30.6 on luvassa pre-partyt vaahtobileineen, sekä yksi artisti. Lauantai 1.7 on varsinainen bilepäivä, jolloin lavalle nousee vajaa kymmenen artistia aina iltapäivästä yöhön saakka. Musiikkia on tarjolla monenlaiseen makuun ja kaikenikäisille ihmisille. Molempina päivinä on alueelta vuokrattavissa myyntipaikkoja kaikille halukkaille, niin yksityisille kuin yrityksillekin. Ajatuksissa on myös vip-alue, jossa olisi ehkä omaa ohjelmistoa tarjolla. Paljon on siis jo tehty, mutta paljon on vielä tekemättä. Järjestäjät ottavatkin kaikki yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset avosylin vastaan. Esimerkiksi alueen aitaaminen ja aitojen purkaminen sekä siivoaminen ovat isoja urakoita, joissa apukädet ovat tarpeen. Liput tulevat myyntiin lipputoimiston kautta.

Paljonko odotatte porukkaa paikalle?

– Parituhatta on toiveissa, mutta vähintään tuhat kävijää on tavoitteena, Sirkka miettii.

– Toivotaan, että tästä tulisi hyvä mieli niin pyhäjärvisille, kesäasukkaille, muualta tuleville, järjestäjille kuin yhteistyökumppaneillekin, pohtii Jenni.

– Tätä tehdään nyt ensimmäistä kertaa, nyt voidaan tehdä virheitä, niin seuraavalla kerralla osataan sitten paremmin.

Mitä on luvassa?

– Hauskaa ja rentoa illanviettoa, arvioi Sirkka.

– Ja hyvää fiilistä, festarimeininkiä ja hyvää ruokaa, Jenni lisää.

Mirka Niskanen