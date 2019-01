Ikäihmisten palveluiden ohjauspiste avaa helmikuussa

Yläympyrän tuvalla aukeaa 6. helmikuuta uusi matalan kynnyksen palvelupiste ikäihmisille. Sieltä saa ilman ajanvarausta ja maksutta tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista ja tarvittaessa ohjausta siitä, mihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Joka keskiviikko kello 11–13 paikalla on joku Selänteen viranhaltija opastamassa. Muina aikoina, kun Yläympyrän tupa on auki, tarjolla on esitteitä ja neuvontamateriaalia itsepalveluperiaatteella.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja Ulla Muhonen kertoo, että ikäihmisten matalan kynnyksen palvelupisteet Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä sisältyvät Selänteen sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöjen kehittämiseen.

– Toiminta alkaa kokeiluna. Halusimme matalan kynnyksen palvelupisteelle paikan, johon on mahdollisimman helppo tulla. Yläympyrän tupa on jo valmiiksi toimiva kohtauspaikka ja sinne on matala kynnys tulla.

– Vielä emme tiedä, millaisia kysymyksiä ihmisiltä tulee. Varmaankin etuus- ja tukiasioista kysytään, ja omaishoidon palveluista, terveydenhoidosta, ateria- ja siivouspalveluista ja myös virkistyspalveluista.

– Spontaanissa keskustelussa voi tulla esiin asioita, jotka voivat johtaa eteenpäin. Aina ihmiset eivät tiedä, että voisivat saada jotain palvelua. Tarvetta tällaiselle matalan kynnyksen neuvonnalle on. Minullekin tulee puheluita, joissa soittaja ei tiedä, mihin ottaisi yhteyttä.

Yläympyrän tuvalla päivystävät keskiviikkoisin vuorollaan Selänteeltä esimerkiksi hoito- ja vanhustyönjohtaja, muistihoitaja, kotihoidon päällikkö ja ohjaaja ja palvelunohjaaja kotikuntoutustiimistä.

Neuvontakansioon kootaan tietoja myös kolmannen sektorin tarjonnasta, esimerkiksi järjestöjen virkistyspalveluista.

Kirsi Haapea