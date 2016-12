Honkavuoren hiihdot jo 52. kerran

Tapaninpäivänä järjestettävät Honkavuoren hiihdot kisaillaan nyt jo 52. kerran. Ensimmäiset hiihdot olivat vuonna 1957. Välillä oli vuosien

tauko mutta vuodesta 1976 hiihdot on järjestetty jakaisena talvena. Aluksi hiihdot olivat vain kyläkilpailuna, myöhemmin piirikunnallisi​n​a ja nyt

parinkymmenen vuoden ajan kansallisina, välillä jopa kansainvälisinä hiihtoina.

Tämä joulun aika on aikaisin ajankohta mitä hiihtoja pidetty. Vakiintunut ajankohta on ollut maalis-huhtikuun vaihde. Viime talvena kokeiltiin

uutta alkutalven ajankohtaa ja se osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Kevätkauden viikonloput täyttyvät arvokisoista, näin kansallisen tason kilpailuille

ei löydy enää rakoa.

Jo vuosikymmenien ajan ollut vakiintunut käytäntö että meidän alueen hiihtäjät kokoontuvat Tapanina Veteliin. Tällä kertaa Veteli pitää välivuoden

kun siellä järjestetään Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti loppiaisena. Näin joulun aika vapautui muiden seurojen otettavaksi.

Honkavuorelle odotetaan 200 kilpailiaa, jopa enemmänkin. ​Sarjoja on alle-12 vuotiaista yli 65-vuotisiin. ​Lopullinen osallistujamäärä ​ja mahdolliset nimihiihtäjät ​saadaan selville puolen viikon maissa kun ilmoittauminen päättyy.​ Pohti SkiTeamin hiihtäjiä on tulossa​ kilpailuun​ ​Joni Mäen ja ​Lasse Paakkosen johdolla.​ Muita maamme parhaimmistoon kuuluvista ovat maanantaihin mennessä ilmoittautuneet mm. Lauri Gummerus, Sami Lähdemäki, Anni Alakoski ja Tiia Olkkonen.

​

Kisatiedotteita voi käydä katsomassa Lamminahon Ahton kotisivuilta. Kilpailukeskuksen pysäköintialue varataan hiihtäjille, kisoja seuraamaan tulevalle​ ​yleisölle on aurattu pysäköitialue Milla​n​talon takana olevalle pellolle,​​ajo Isovuorentien kautta. Toimitsijoiden autot Ahtolan pihaan, ajo ​sinne ​entisen kaupan​ luota.

Honkavuoren ladut on saatu hyvää kuntoon. Kilpailussa on käytössä rankka 4 km reitti, josta puolet on tykkilunta ja puolet luonnonlunta. Hiihtoihin on​ yleisöllä vapaa pääsy.

Tervetuloa Tapaninajelulle Honkavuorelle!