Honkavuorella vuodenvaihteessa kovatasoiset hiihdot – mukana maajoukkuehiihtäjiä

Ensi viikon lauantaina ja sunnuntaina 29.–30.12. hiihdettävät 54. Honkavuoren hiihdot saavat lisäarvoa, kun samassa yhteydessä katsastetaan hiihtäjiä Lahdessa tammikuun lopulla hiihdettäviin nuorten MM-hiihtoihin ja nuorten Euroopan Olympialaisiin (EYOF). Katsastus takaa, että kaikki maamme parhaat ikäluokkiensa nuoret hiihtäjät tulevat kilpailuun mukaan.

Lisäksi lauantain hiihdot toimivat nuorempien sarjojen Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen tarkkailuna. PM-hiihdot järjestetään Lahden MM-hiihtojen aikaan Viron Otepäässä.

Lauantain kilpailu hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla. Kilpailureittinä on 2,5 kilometrin mittainen vaativa tykkilumilatu. Sarjoja on 10-vuotiaista lähtien. Lyhyen reitin vuoksi yleisöllä riittää seurattavaa koko päivän ajaksi. Hiihtoihin odotetaan lähes 300 osallistujaa. Ilmoittautuminen päättyy vasta joulun jälkeen, jolloin tiedetään lopullinen osallistujamäärä.

Sunnuntaina Honkavuorella hiihdetään nuorten M/N20 MM- sekä M/N18 PM- ja EYOF- vapaan hiihtotavan katsastus/tarkkailukisat.

IIsalmi joutui perumaan heille 30. päivä sunnuntaiksi myönnetyt kilpailut lumen puutteen vuoksi.

Nuorten parhaimmiston lisäksi ainakin miesten sarjassa on lauantaina luvassa tasokas kilpailu. Pohti SkiTeamin hiihtäjiä on tulossa mukaan Joni Mäen ja Joel Ikosen johdolla. Maajoukkuehiihtäjistä ainakin Puijon Hiihtoseuran Perttu Hyvärinen on lupautunut kirittämään SkiTeamin hiihtäjiä.

Yleisön autojen pysäköinti on Honkavuoren pohjoispuolella olevalla pellolla. Sinne kulku on Isovuorentien kautta. Hiihtoihin on vapaa pääsy.

Kilpailutiedotteet, osallistujat sekä aikataulut ovat nähtävinä järjestävän seuran, Lamminahon Ahton kotisivuilla, www.lamminahonahto.com.

Kilpailusta tiedotetaan myös ensi viikon päivälehdissä.

Kilpailu käynnistyy lauantaina kello 10.30 naisten ja N20- sekä N18 MM-katsastuksen sarjoilla. Miesten vastaavat sarjat starttaavat puolilta päivin. Sunnuntain kisapäivä starttaa kello 11.

Kauko Tikkanen