Poikkeustila sai luovuuden liikkeelle – harrastustoiminta löytänyt uusia muotoja

Korona pyyhkäisi hetkeksi Pyhäjärven harrastuskalenterit tyhjiksi. Pikku hiljaa suuri osa harrastustoiminnan järjestäjistä on kuitenkin kehitellyt etätoimintaa. Tässä pieni kurkistus tämänhetkiseen harrastusmaailmaan.

Jokilaaksojen musiikkiopiston kurssit pyörivät koronarajoituksista huolimatta.

– Musiikkiopisto siirtyi yhtaikaa koulujen kanssa etäopetukseen aika saumattomasti. Osalle opettajista ja oppilaista etäopetus oli jo ennestään tuttua. Suurin osa opettajista kulkee useissa musiikkiopiston toimipisteissä ja etäopetusta on käytetty esimerkiksi korvaustuntien pitämisessä. Etäyhteyksiä on käytetty myös opettajankokouksissa, pianonsoiton opettaja ja Pyhäjärven toimipisteen johtaja Pia-Susanna Rautakoski kertoo.

Välineitä ja taitoa ottaa etäopetus käytäntöön oli siis jo valmiina.

– Minä olen pitänyt musiikin hahmotusaineiden ja sävellyksen tunnit viikoittain Meet-ohjelman välityksellä. Oppilaat ovat todella hienosti sopeutuneet tilanteeseen ja ovat tehneet etäopiskelun aikana ahkerasti tehtäviä. Minulla on syntynyt uusia tehtävätyyppejä etäaikana. Olen esimerkiksi lähettänyt oppilaille laulusta äänitteen sekä monisteen, jossa laulun melodia on osittain kirjoitettu. Oppilaiden tehtävänä on ollut täydentää melodiaan puuttuvat sävelet ja rytmit, musiikin hahmotusaineiden ja sävellyksen lehtori Sanna Ahvenjärvi kertoo.

– Pääasiassa soittotunnit pidetään videoyhteydellä ihan normaaleina tunteina. Käytän itse Meet -sovellusta sekä joidenkin kanssa videopuheluita WhatsAppilla. Olemme huomanneet, että on hyvä olla parikin tapaa, jos toinen ei toimi, kokeillaan toista. Oppilaille se on tuttua koulusta ja yhteydenpitämisestä kavereitten kanssa. Meillä opettajille on ehkä ollut enemmän tässä opettelua kuin oppilaille, Pia-Susanna kuvailee.

Uusia toimintatapoja voidaan hyödyntää opetuksessa poikkeustilanteen jälkeenkin.

– Varmasti nyt nekin opettajat, jotka eivät tätä ennen etäopetusta ole tehneet, ottavat sen tarvittaessa helpommin avuksi jatkossakin. Myös kaikenlaisten oheistehtävien ja apukeinojen opettelusta varmasti jää ideoita, joita tulee jatkossa käytettyä lähiopetuksen lisäksi. Saattaa olla, että joillekin oppilaille löytyy myös jotain uusia toimivia näkökulmia harjoitteluun, Rautakoski pohtii.

Tanssiopisto Uusikuun tanssinopettaja Kaisu Ulander on ottanut opetuksessa käyttöön muun muassa videot.

– Jaoin lastentanssiryhmille videotallenteet, joissa tanssin. Niitä voi katsoa ja tanssia itse mukana. Vanhemmat ovat kertoneet, että lapset innolla tanssivat eivätkä meinaa malttaa mennä nukkumaan, Kaisu kertoo nauraen.

Opetusvideoiden kuvaamiseen ei ole hankittu erikseen kalustoa, vaan niitä on kuvattu kännykkäkameralla. Koronarajoitusten ei ole annettu lannistaa, vaan tanssia opetellaan etänä monin tavoin.

–Aktiivisesti toimitaan koko ajan. Kauhean hyvin ovat oppilaat olleet mukana. Tehtävien palautusprosentti on ollut lähes sata, Ulander iloitsee.

Nykytanssiryhmien kanssa perustettiin heti omat WhatsApp-ryhmät, joissa opettajat ovat jakaneet tehtäviä ja videoita harjoittelua varten.

– Tämän viikon tehtävänä oli tehdä oma pieni tanssi joka lähetettiin ryhmään. Pyysimme lähettämään muistoja joita on jäänyt tanssista.

Muistoja sai lähettää piirtämällä, videona, kuvina, musiikkina tai tarinana. Monenlaisia kuvia, piirroksia ja tarinoita kertyi vuosien varrelta.

4H:n perinteinen kerhotoiminta joutui jäämään tauolle samaan aikaan kun koulut siirtyivät etäopetukseen. Saman kohtalon kokivat myös suunnitellut kurssit, leirit ja retket. Kerhotoiminta on vaihtunut etäkerhoiluksi.

– Julkaisemme joka maanantai uudet kerhotekemiset aihealueista luonto ja erä, kotitalous, käsityö ja liikunta. Kevään aikana julkaisemme myös jotain kursseja. Kurssitarjonta riippuu siitä mitä pystyy toteuttamaan ilman lähiopetusta. Kotisivuille tulee myös lisää erilaisia kilpailuja, Pyhäjärven 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Fagerlund-Torssonen kertoo.

Esimerkiksi nettikilpailujen järjestämistä ja materiaalin tuottamista kerhotoiminnan tueksi voidaan jatkaa poikkeusolojen jälkeenkin.

– Yksi suurimmista huolenaiheista on tälle vuodelle Pyhäjärvelle suunniteltu Lasten maatalousnäyttely, jonka pitäminen näyttää tällä hetkellä todella epävarmalta, Sari harmittelee.

Jääkiekkojunnujen puolella omatoiminen treenaaminen ei ole mikään uusi juttu. Kesäkaudella on totuttu treenaamaan pääosin etänä. Valmis malli treenien jatkamiselle koronarajoituksista huolimatta oli siis jo olemassa.

– Meillä on ollut melko monella urheiluseuralla koko ajan käytössä Jopox, jonne voi merkata joka päivälle harjoituksia. Kun harjoitellaan etänä, vastuu on jokaisella pelaajalla itsellään. Olisi toki hyvä, jos vanhemmatkin pikkuisen seuraisivat, mitä ne nuoret tekevät. Olemme ohjeistaneet, että liikkukaa mahdollisimman paljon, Pohti Hockeyn C-junnujen vastuuvalmentaja Juha Aho kertoo.

Kausien vaihtuessa pidettävä tauko hieman aikaistui koronan vuoksi.

– Muutama peli jäi pelaamatta ja suunniteltuja turnauksia jäi kesken. Normaalisti jäät loppuisivat pääsiäisen jälkeen. Siinä vaiheessa yleensä pidetään hengähdystauko. Toukokuussa aletaan yleensä nostamaan kuntoa seuraavaa kautta varten, Aho kuvailee.

Huhtikuun lopulle on jo kalenteriin merkattu omatoimista treenausta. Uutta kautta kohti lähdetään taas toiveikkaana.

Teksti: Jaana Salo

Kuva: Pia-Susanna Rautakoski

