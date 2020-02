Esitys sote-henkilöstön yt-neuvotteluista jäi pöydälle

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talouden tasapainotustyöryhmä esittää säästöjä, joiden toteuttaminen vaatisi yt-neuvottelujen käynnistämistä. Kuntayhtymähallitus jätti esityksen yt-neuvottelujen käynnistämisestä pöydälle.

Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus kokoontui viime torstaina. Kokouksessa käsiteltiin talouden tasapainotustyöryhmän loppuraportti ja sitä koskeva esitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskien. Loppuraportti merkittiin tiedoksi, mutta esitys yt-neuvottelujen käynnistämisestä jätettiin vielä pöydälle. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 4. helmikuuta.

Talouden tasapainotustyöryhmä esittää loppuraportissaan, että 1.6.2021 alkaen kuntayhtymässä on yksi 35-paikkainen akuuttiosasto Pyhäjärvellä, jonka yhteydessä on röntgen. Pyhäjärvelle sijoittuu myös kuntayhtymän lääkekeskus ja välinehuolto.

– Akuuttiosastotoiminnan keskittäminen ja osaston koon kasvattaminen laskee hoidon vuorokausihintaa, vaikka sairaanhoitajapainotteisuutta lisätään ja palkataan yksi sairaanhoitaja lisää. Sama yöhoitajakapasiteetti vaaditaan, olipa kyseessä pieni tai iso osasto, kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila taustoittaa.

Pyhäjärven ympärivuorokautista arviointia tarvitsevat asiakkaat hoidetaan Haapajärven arviointiyksikössä.

– Köpsillä ollut arviointiyksikkö on siirtymässä vuodeosastolle. Arvioitavien asiakkaiden siirtäminen Haapajärvelle vapauttaa tilaa ja resursseja, kun Pyhäjärvelle keskitetään akuuttiosaston toiminta. Kysymys on yleensä lyhytaikaisista asiakkuuksista. Kaksi viikkoa on yleinen kesto, minkä aikaa arvioidaan asiakasta kokonaisuutena. Paikan odottajat voivat joskus olla pidempäänkin. Arviointia tehdään myös kotona. Jatkossa arvioitavat asiakkaat kootaan sellaiseen yksikköön, jonka henkilökunta on sitä työtä tottunut tekemään, Aikkila perustelee.

Talouden tasapainotustyöryhmän loppuraportissa esitetään lääkäripäivystyksen keskittämistä Haapajärvelle.

– Päivystys on nytkin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä vain arkena kahdeksasta neljään. Iltaisin ja viikonloppuisin joutuu lähtemään Iisalmeen, Oulaskankaalle tai Kokkolaan. Kaikissa kunnissa säilyy vielä kiireetön lääkärin vastaanotto ja sairaanhoitajien päivystys. Toki jos ajanvarauspuolella on mahdollista antaa kiireellisiä aikoja, maalaisjärkeä voidaan käyttää. Ei ole kuitenkaan järkevää, että huonokuntoisia ikäihmisiä, jotka tarvitsevat osastopaikkaa, ajatettaisiin Haapajärvelle, kuntayhtymän johtaja tarkentaa.

Taloudellisten seikkojen lisäksi lääkäripäivystyksen keskittämisellä haetaan myös toiminnallista vakautta.

– Lääkäripäivystystä on hoidettu yksityisillä ostolääkäreillä. Syksyllä tultiin sellaiseen tilanteeseen, että Mehiläinen irtisanoi sopimuksen, koska lääkäreitä on niin vaikea saada tänne edes rahalla. Lääkäripäivystys kilpailutettiin kahdesti, mutta ei saatu yhtään tarjousta. Lääkäripäivystyksen keskittämisestä tulee pieni säästö, mutta se on toiminnallisestikin järkevää. Tavoitteena on, että päivystys saadaan jatkossa toimimaan edes yhdessä paikassa hyvätasoisena, Aikkila valaisee.

Lääkäritilanne on helpottanut syksystä.

– Meitä lääkäreitä on ollut nyt tammikuussa Pyhäjärvellä viisi. Palvelu pyörii sillä määrällä ihan mukavasti. Helmikuussakin meitä on lähes viisi. Seuraamme viikoittain missä on kolmas vapaa kiireetön aika. Se on liikkunut 20 päiväin pinnassa. Se täyttää hoitotakuun kolmen kuukauden rajan, mutta tavoitteenamme on, että ajan saisi 14 vuorokauden sisällä. Tilanteet muuttuvat joskus yllättäen. Esimerkiksi kun päivystyskilpailutus ei tuottanut tulosta, jouduimme tekemään päivystystä omana työnä, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi kertoo.

Lääkäreiden on hoidettava myös esimerkiksi kierrokset osastolla ja kotisairaanhoidossa, sydänrasituskokeet sekä neuvolan ja kouluterveydenhoidon tarkastukset.

– Lakisääteiset määräaikaistarkastukset kouluterveydenhoidossa ja neuvolassa on tehtävä. Olemme laskeneet, että kevään aikana ne pystytään hoitamaan, Kiukaanniemi arvioi.

Lääkäritilanteen eteen tehdään kuntayhtymässä koko aika töitä.

– Lääkäreiden palkat ovat kilpailukykyiset täällä. Palkan lisäksi myös asumista on järjestetty keikkalaisillekin. Rekrytointiin on satsattu ja aina jotain helpotusta saatukin. Ostamme Medimanagerilta päivystäjien ja lääkärityövoiman rekrytointipalvelua. Johtavat viranhaltijat kiertävät lääkärimessuilla rekrytoimassa. Niitä järjestetään Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa, Aikkila kuvailee.

Ppky Selänne aloittaa sähköisten palvelusetelien käytön tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelien myöntäminen ja käyttäminen PSOP-järjestelmän kautta käynnistyy maaliskuussa.

– Kuntayhtymä aloitti syksyllä 2019 Helmen ja Kallion kuntayhtymien ja Kalajoen kaupungin kanssa yhteisen hankkeen. Otamme käyttöön sähköisen palvelusetelin ja PSOP-ostopalvelujärjestelmän tehostetussa palveluasumisessa. Järjestelmä helpottaa koko prosessia ja laskutuskin tapahtuu sen kautta.

Järjestelmä vaatii taustalle palvelusetelisääntökirjan, joka hyväksyttiin kuntayhtymähallituksessa.

Talous- ja henkilöjohtajan virka julistettiin syksyllä haettavaksi nykyisen viranhaltijan eläkkeelle jäämisen vuoksi. Kuntayhtymähallitus valitsi virkaan Marianne Ahmaojan. Ahmaoja aloittaa työt maaliskuun alussa.

Jaana Salo