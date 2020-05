Esi- ja perusopetus palaavat lähiopetukseen

Suomen hallitus päätti 29.4. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta 14.5.2020 alkaen, jolloin etäopetus lopetetaan ja siirrytään takaisin lähiopetukseen.

Päätös perustuu siihen, ettei lasten rooli koronaviruksen levittäjinä ole samanlainen kuin aikuisilla eivätkä lapset toimi juurikaan tartunnan lähteinä. Lähiopetukseen siirryttäessä on opetus järjestettävä väljästi tarpeettomia fyysisiä kontakteja välttäen, jolloin oppilaat olisivat tekemisissä lähinnä vain oman ryhmänsä kanssa. Myös kouluruokailut ja välitunnit on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Väljyyden saamiseksi voidaan käyttöön ottaa muitakin kuin luokkatiloja, esimerkiksi tyhjillään olevia koulutiloja. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Pyhäjärven opetuksen osalta päätökset tullaan tekemään viimeistään 12.5. mennessä. Koulujen avaaminen herätti lukijoissamme paljon kysymyksiä. Facebookiin jakamaamme uutiseen esimerkiksi Anne Aho tiivisti tuntonsa lyhyesti: Järkytyin. Joonas Tossavaisen mielestä koulut olisi voinut pitää kiinni kesälomaan asti. Myös Irja Haavisto ja Espanjassa asuva Anneli Styf kummastelivat päätöstä avata koulut yhdeksän koulupäivän takia. Pirjo Lammassaari puolestaan näkee asian voivan olla toisaalta hyväkin asia pienen koululaisen kannalta.

Perheissä joissa on riskiryhmäläisiä, päätös koulujen avaamisesta ei miellytä. Seija Martiskainen kommentoi Facebook-sivullamme, ettei hänen perheessään haluta ottaa turhaa riskiä, vaan lapset käyvät loppulukuvuoden kotikoulua.

– Tämä on äärimmäisen tyhmää, ja päätökset turhauttavia. Numerot on jo annettu todistuksiin. En näe mitään hyvää syytä miksi koulut avataan, Martiskainen toteaa.

Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi perustelee päätöstä sillä, että oppilailla on oikeus saada opetusta opetussuunnitelman mukaisesti.

– Tätä oikeutta rajoitettiin tartuntatautilain perusteella. Nyt on valtioneuvoston päätöksellä todettu rajoitustoimien purkaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta, eli tartuntatautilain mukaista perustetta rajoituksille ei enää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta ole.

Päätös herätti somessa kysymyksiä myös käytännön järjestelyistä. Irja Haavisto pohti, miten turvaväli huomioidaan koulussa?

– Tätä asiaa valmistellaan parhaillaan saadut ohjeet huomioiden. Tavoitteena on saada tällä viikolla asiat sovittua ja huoltajille tiedotettua. Monia lisäohjeita odotamme Aluehallintovirastosta, kuten kaikki muutkin kunnat. Keskeisiä asioita odottaa vielä vastauksia. On valitettavasti käynyt niin, ettei kunnille ole annettu omaa harkinnanvaraa asiassa juurikaan, Kiviniemi vastaa.

Kirsi Tavasti miettii asiaa erityisesti pienten esikoululaisten kannalta:

– Miten heidät pidetään erillään toisistaan, hehän ovat niin innoissaan kun näkevät toisensa? Hän myös kysyy, miten tilat ja henkilökunta riittävät pienryhmille?

– Järjestelyjä asia toki vaatii. Luotan henkilöstömme osaamiseen, joskin sama innostuneisuus on varmasti kaikissa ikäryhmissä havaittavissa, kun kavereita nähdään pitkästä aikaa. Toisaalta ryhmäthän ovat ohjeiden kannalta pieniä jo nyt, toteaa Kiviniemi.

Teksti: Mirka Kauranen

Kuva: Jaana Salo