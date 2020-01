Cheerleading saapui Pyhäjärvelle

Jaa Facebookissa »

Yhdysvalloista kotoisin oleva cheerleading on vakiinnuttanut vuosikymmenien saatossa paikkansa osaksi suomalaista urheilukarttaa. Suomen Cheerleadingliitto näki päivänvalon vuonna 1995. Nyt laji on rantautunut myös Pyhäjärvelle, jossa cheerleadingin harrasteryhmiä on kolme.

Pyhäjärven liikuntatoimen alla pyörivät 14–16 -vuotiaille tarkoitettu Cheerleading – Junnu – sekä 9–13 -vuotiaiden Cheerleading – Mini -ryhmät.

Lisäksi Pyhäjärven Naisvoimistelijat tarjoavat 3–5 -ikävuotiaille Cheer Naperot -ryhmän toimintaa.

Ryhmien vetäjänä toimii Sanna Takalahti, jonka oma ura lajin MM-matoilla loppui vuonna 2013.

– Liikuntatoimen Marko Pehkonen pyysi minua vetämään cheerleading -ryhmiä. Se oli lopullinen sysäys ryhmien perustamiseen ja nyt aika valmentamiseen oli itselleni otollinen. Muutin Pyhäjärvelle Oulusta vuonna 2014, minkä myötä oma harrastamiseni loppui. Olen vetänyt Pyhäjärvellä myös vauvajumppaa ja perheliikuntaa, jossa oma lapseni on voinut liikkua ja oppia harrastamaan, Takalahti taustoittaa ryhmien alkua ja paluutaan valmennustouhuun.

Takalahti kuvailee cheerleadingia hyvin monipuoliseksi, energiseksi ja mukaansatempaavaksi urheilulajiksi, jossa voi kehittyä loputtomasti useilla eri osa-alueilla. Cheerleaderilta on löydyttävä niin rytmitajua, notkeutta, voimaa, koordinaatiota kuin yhteistyökykyäkin.

– Lajiin kuuluvat ilma-akrobatia eli nostot, heitot ja pyramidit, maa-akrobatia sekä kannustushuuto. Kisaohjelma koostuu huudosta sekä kahden minuutin mittaisesta musiikkiosuudesta. Jos joku laji on joukkuelaji, niin se on cheerleading. Tavoite on näyttää yhdenmukaiselta, Sanna painottaa.

Kahden vanhimman ikäryhmän harjoitusohjelmassa käydään kattavasti läpi lajin jokaista osa-aluetta.

– Pitää kuitenkin muistaa harjoitella joukkueen omalla tasolla, jotta laji on turvallinen. Taidot ja rohkeus karttuvat pikku hiljaa ja sen myötä voidaan harjoitella aina vaativampia ja vaativampia taitoja, Sanna sanoo.

Pyhäjärvellä kerran viikossa kokoontuvat cheerleading-ryhmät toimivat harrastepohjalta.

– Minit jo ehtivät kysellä, milloin menemme kilpailuihin, mutta se ei ole ajankohtaista. Tällä hetkellä joukkueiden tavoitteena on harjoitella vauhdikkaat ohjelmat, jotta keväällä päästään esiintymään ja näyttämään, mitä olemme yhdessä oppineet.

Nuorimpien harrastajien Naperot -ryhmässä nautitaan liikunnan ilosta liikaa liikesarjoja miettimättä.

– He ovat erittäin innokkaita ja taitavia. Ryhmän kanssa mennään leikin varjolla ja keskitytään yleiseen kropan hallintaan ja helppoon akrobatiaan. Naperot esittivät Naisvoimistelijoiden joulunäytöksessä energisen ja vauhdikkaan ohjelman, jossa oli myös haastetta, Takalahti iloitsee.

Jokaisessa ryhmässä on alusta pitäen riittänyt vilskettä, joten selvää tilausta Pyhäjärvellä lajille on.

Esimerkiksi Junnu-ryhmän pääluku on 27 – Mineissä porukkaa käy lähes yhtä paljon.

– Kyllä nämä määrät yhdelle valmentajalle ovat aika maksimit. Tämän ikäisille tytöille ei ole Pyhäjärvellä aikaisemmin ollut juuri urheilutoimintaa. Ryhmäläisten tausta on hyvin vaihteleva; osa on harrastanut tanssia, osalla on pesistaustaa ja osa on ensimmäistä kertaa urheiluharrastuksen parissa.

– Heti kun Pyhäjärven ryhmistä ilmoitettiin, sain isoa kiitosta mahdollisuudesta harrastaa cheerleadingia näin pienellä paikkakunnalla, Sanna hymyilee.

Oululaista Northern Lights -seuraa parikymmentä vuotta kestäneen aktiiviuransa ajan edustanut Takalahti on nähnyt läheltä lajin kehityksen. Hän kuvailee, että erityisesti vuosina 2018 ja 2019 Suomeen tulleet maailmanmestaruudet ovat vieneet cheerleadingiä maassamme huimalla vauhdilla eteenpäin.

– MM-voitot ovat tuoneet lajia tutuksi yhä useammille. Nykyään toiminta on todella ammattimaista, ja onpa muutamilla seuroilla myös ammattivalmentajia. Monella oli alkuvuosina lajista täysin väärä kuva ”jääkiekkopeleissä tanssivista tytöistä”, mutta kilpacheerleadingissa keskitytään nimenomaan kilpailemiseen. Liikkeet ovat vuosi vuodelta vaikeutuneet ja laji on kokonaisvaltaisesti kehittynyt. Harrastajat huipulla ovat uskomattoman taitavia.

Cheerleadingin ohella Sannalla on maajoukkue-edustus myös urheilijana cheer-tanssissa, jota voi kutsua cheerleadingin sisarlajiksi.

– Cheer-tanssissa keskitytään tanssitekniikkaan, kuten hyppyihin, piruetteihin ja venytysliikkeisiin, kertoo Sanna.

Takalahti epäilee, että omat harrastusvuodet molemmissa lajeissa ovat nyt takana päin.

– Valmentajana tietenkin jatkan sekä omaksi että tyttöjen iloksi. Mukava on ollut päästä takaisin lajin pariin. Tämä laji on minulle todella tärkeä ja vienyt täysin mukanaan.

Ainakaan vielä paikalliset cheerleaderit eivät ole kisamatolle nousemassa, mutta nopeasti kehittyneiden ryhmien taitavia edesottamuksia on joka tapauksessa mahdollista päästä ihastelemaan kevään aikana.

– Molemmille liikuntatoimen ryhmille on tarkoitus järjestää esitys, jonne kaverit ja omaiset pääsevät näkemään, mitä on opittu, Takalahti vinkkaa.

Ossi Savolainen