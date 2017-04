Avannosta virtaa aamuun

Aamuaurinko valaisee pakkasaamun maisemaa. Joutsenet lentävät uimaan sillan luona olevaan sulaan paikkaan. Lossinrannan pukukoppiin on jo saapunut aamuvirkkuja naisia valmistautumaan avantouinnille.

– Tänään ei näkynyt saukkoa. Se on usein meidän kaverina avannolla, Raija Savolainen kertoo.

– Se sukeltaa poikkeen kun me tullaan, Pirkko Kumpulainen jatkaa.

– Avannolla käyminen on ihana aamunavaus. Ei voisi parempaa olla, Anu Mustaparta tuumaa.

Avannolla käydään yleensä porukalla. Vahditaan, ettei kenellekään satu mitään ja odotetaan, että kaikki pääsevät turvallisesti avannosta takaisin.

– Me ollaan Pirkon kanssa vakioasiakkaita. Hyvä kun me asutaan naapureissa, niin on helppo sopia menosta. Sitten kysellään muiltakin lähtevätkö mukaan, Raija kertoo.

Pirkko on harrastanut avantouintia pisimpään, jo reilut viisi vuotta.

– Avantouinti helpottaa mummotautia, eli auttaa vaihdevuosivaivoihin. Harvemmin tuli kuumia aaltoja, kun kävin säännöllisesti avannossa, Pirkko kertoo.

Raija on harrastanut aktiivisesti kolme vuotta ja Anulla on menossa toinen vuosi.

– Ennen sairastin joka kevät ja talvi. Avantouinti on parantanut vastustuskykyä, Raija kertoo.

– Minulla avantouinti auttaa levottomiin ja kylmiin jalkohin ja mielikin rauhoittuu. Tuonne kun menee, niin ei voi ajatella mitään. Järvi huuhtoo huolet mennessään, Anu sanoo.

Pikku flunssakaan ei saa naisia pidettyä pois avannosta.

– Ei me ihan pieniä flunssia kuunnellakaan, mutta järki täytyy pitää päässä. Ei haittaa jos vähän nenä vuotaa, Pirkko tuumaa.

Anu on seurannut avantouinnin vaikutusta kehonkoostumusmittauksin.

– Ruskean rasvan suhde on lisääntynyt niin, että on nyt optimaalisella tasolla.

Pumppu pitää Lossinrannan avannon auki ja kaupunki huoltaa paikkaa naisten mielestä oikein mallikkaasti.

– 35 eurolla saa vuodeksi avaimet kaupungintalon neuvonnasta. Syys-lokakuun vaihteessa vaihdetaan lukko ja saa lunastaa taas uuden avaimen, Raija opastaa.

Pukuhuoneessa olevassa vihkossa on paljon nimiä. Talven aikana kertyy lukuisia käyntikertoja.

– Toinen porukka tykkää käydä leirikeskuksessa, missä on iltaisin sauna. Minulle sopii paremmin avantouinti näin ilman saunaa, Anu kertoo.

Avantouimarit toivovat, että jossain vaiheessa Lossinrantaan saataisiin lämpömatto pukuhuoneen ovelta avannolle.

– Esimerkiksi Kiuruvedellä sellainen on. Ihana mennä uimaan, kun ei ole liukas polku, Pirkko kertoo.

Naiset laskeutuvat veteen tottuneesti. Uimassa viivytään hetki, vaikka avannossa oleva mittari kertoo veden lämpötilan olevan vain asteen verran plussan puolella. Pakkasta on noin 15 astetta. Takaisin pukukopillekaan ei tunnu olevan kiirettä.

– Eilen oli pohjoistuuli ja tuntui kylmemmältä käydä avannossa, Pirkko kertoo.

– Nyt avannossa käymisen jälkeen tuntee, kun veri lähtee kiertämään. Vesi tuntui kylmältä. Tuli ihan sellainen jäähilekihelmöinti, mutta nyt on lämmin, Anu kertoo.

– Kun huomaa, että jotain apua saa tästä, niin tulee lähdettyä. Tähän tulee ihan sellainen kaipuu, Raija tuumaa.

Jaana Salo