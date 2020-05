Asiointiapu auttaa riskiryhmiä

ViVa-hankkeen ja kaupungin koordinoima asiointiapu riskiryhmille ja yli 70-vuotiaille on saattanut yhteen auttajat ja avuntarvitsijat.

Riskiryhmien asiointiapua ovat koordinoineet Pyhäjärven kaupunki ja Virtaa vapaaehtoisuudesta -hanke, joka vastaa käytännön toteutuksesta. Vapaaehtoisten rekrytoinnin apuna on käytetty hankkeen vaparivaihdetta, jonka kautta käytännössä melkein kaikki vaparit ovat ilmoittautuneet auttajiksi. Asiointiapu on tarkoitettu kaikille riskiryhmäläisille välttämättömiin asiointeihin, niille jotka eivät saa apua muualta.

– Eli jos ei saa jeesiä omalta suvulta, tutuilta tai naapureilta niin me autetaan, hanketyöntekijä Vilma Linnanen kertoo.

– Toiminta on onnistunut hyvin. Valtioneuvosto julisti poikkeustilan 16.3., niin me saatiin koordinoitua kaupungin kanssa toiminta todella nopeasti pystyyn, sillä 18.3 ilmoitettiin jo tarjolla olevasta asiointiavusta. Sanoisin siis, että ihan Suomen mittakaavassakin me saatiin Pyhäjärvellä reagoitua asiointiavun tilanteeseen todella nopeasti, hankkeen projektipäällikkö Jenni Kumpumäki lisää.

Tietoa asiasta alettiin levittää myös perustamalla Fb-ryhmä ”Pyhäjärven koronatalkoot”, joka on toiminut ikään kuin työnimenä asiointiavulle.

Vapaaehtoisia on tällä hetkellä mukana toiminnassa 29 henkilöä, osalla heistä on yksi tai useampia säännöllisiä autettavia ja osa on tehnyt hommia keikkaluonteisesti.

– Vapaaehtoinen saa itse päättää kuinka osallistuu toimintaan. Tekeekö hän keikkoja vain keskustan alueella vai onko auto käytettävissä syrjemmällekin, tekeekö keikkoja säännöllisesti vai satunnaisesti, voiko lähteä keikalle nopealla varoitusajalla ja niin edelleen, Vilma selostaa.

Vapaaehtoisille annetaan tehtävään kirjallinen ja suullinen ohjeistus. He ovat hoitaneet tällä hetkellä 11 keikkaluonteista tehtävää. Säännöllisiä asiointiapuja on sovittu 22 riskiryhmäläiselle. Tällöin vapaaehtoinen hoitaa riskiryhmäläisen kaiken asioinnin toistaiseksi. Yleensä asioinnit on sovittu tapahtuvaksi kerran viikkossa.

– Eli käytännössä parikymmentä keikkaa hoidetaan vaparien toimesta viikottain. Kaikkiin yhteydenottoihin, jotka täyttävät kriteerit on pystytty toistaiseksi hoitamaan, eli henkilö on riskiryhmäläinen ja tarvitsee välttämätöntä asiointiapua, Jenni sanoo.

Kaikki vaparit eivät ole vielä aloittaneet asiointiapua, koska muutama ylimääräinen yritetään pitää reservissä, jos yhteydenotot kasvavat yhtäkkiä koronatilanteen edetessä.

– Yhteydenottoja on tullut varmaan arviolta vajaa viitisenkymmentä. Osa on soittanut vaan tiedustellakseen millainen toiminta on kyseessä, jos tarvitsevat asiointiapua myöhemmin. Puheluita on tullut myös omaisilta, Vilma valottaa.

– Yleisesti ollaan saatu viestiä, että asiointiapuun ollaan oltu hyvin tyytyväisiä riskiryhmäläisten puolelta. Meidän vapaaehtoiset on tehnyt todella hyvää työtä ja on ollut ihana nähdä kuinka pyhäjärviset on lähtenyt mukaan auttamaan toisiaan, Jenni hymyilee.

Mirka Kauranen

