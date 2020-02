Alle kolme kuukautta hutunkeittoon

Pyhäjärven pesäpallokentällä toukokuun toinen päivä toisistaan mittaa ottavat superpesiskauteen valmistautuvat Sotkamon Jymy ja Koskenkorvan Urheilijat. Viime kaudella ensimmäistä kertaa SM-mitalin kaulaansa saaneilla Jymyn Antti Kiiskisellä ja Joni Rytkösellä on yhtymäkohtia harjoituspelipaikkakuntaan.

Pitkä ja pimeä talvi on kääntymässä kohti kevättä. Toistaiseksi kevätauringonsäteet ovat vielä tavoittamattomissa veden tihuttaessa taivaalla. Mieli alkaa kuitenkin jo vääjäämättä luomaan ilonpilkahduksia ja edetä kohti loppukeväänä alkavaa pesäpallokautta.

Superpesisjoukkueiden talviharjoittelukausi on kääntynyt jo voiton puolelle, ja onhan ensimmäiset harjoitusmatsitkin jo takana päin. Ensimmäistä kertaa superpesisottelu polkaistaan käyntiin jo 26. huhtikuuta Espanjan Fuengirolassa Vimpelin Vedon ja Kouvolan Pallonlyöjien välillä.

Vajaata paria viikkoa myöhemmin myös Sotkamon Jymylle ja Koskenkorvan Urheilijoille koittaa samainen hetki – Superpesiksen alku.

Tuossa välissä joukkueet ehtivät ottaa mittaa vielä toisistaan Pyhäjärvellä harjoituskauden viimeisessä matsissa. Tuolloin ei enää testailla, vaan haetaan askelmerkkejä sarja-avaukseen.

– Hymy nousi kasvoille, kun kuulin pelistä. Olen ruksannut ajankohdan jo hyvissä ajoin kalenteriin. Katsomossa on varmasti paljon tuttuja, makustelee lähes kahdeksan vuoden tauon jälkeen Pyhäjärven peliasu päällä esiintyvä Pohdin kasvatti Antti Kiiskinen.

Kärsämäeltä kotoisin olevan Kiiskisen peliuran ensimmäiset pesisopit luotiin Pyhäjärvellä, jossa hän pelasi Pohdin riveissä aina kauden 2012 loppuun asti.

– Hyvät ja positiiviset muistot on Pyhäjärveltä, joka on vähän niin kuin koti. En jotenkin silloin edes osannut ajatella, että kyseessä on naapurikaupunki. Vanhoista pelikavereista pelaa enää ammattimaisesti Eveliina Rantonen, jonka kanssa olimme myös samalla luokalla lukiossa Sotkamossa, Kiiskinen muistelee.

Sotkamon Jymyn violettioranssia peliasua kantaa myös viime kaudella etenijäkuninkuuden voittanut Joni Rytkönen, jonka sukua on edelleen Pyhäjärvellä.

– Rytkösen suku on lähtöisin Pyhäjärveltä ja mummini asustelee siellä edelleen. Pelejä en ole pelannut aiemmin Pyhäjärvellä, mutta pikkupoikana kävin syöttelemässä pesiskentällä. Mummi ja ukki asuivat jäähallin ja kirjaston välissä, Rytkönen innostuu.

Sekä Kiiskiselle että Rytköselle kausi 2019 oli ensimmäinen kokonainen Jymyn miesten edustusjoukkueessa. Heti kaulaan ripustettiinkin hopeiset mitalit, kun joukkue palasi vuoden tauon jälkeen mitalikantaan.

Helsingissä syntynyt ja Lohjan Louhessa pelaamisen aloittanut Rytkönen siirtyi Sotkamoon Hyvinkään Tahkosta.

– Viime kesä oli aika timanttinen ja tärkeäkin, sain terveenä temmeltää. Hyvä treenaaminen ja itseluottamus näkyi, Joni pohtii.

Kiiskinen sen sijaan on ollut Jymyssä kirjoilla jo useamman vuoden ajan, mutta kaudella 2019 hän oli ensimmäistä kertaa koko kauden ajan joukkueen mukana pelaten yhtä vaille kaikki ottelut.

– Viime kausi päättyi pettymykseen. Ei pysty olemaan tyytyväinen, mutta voimaa siitä saa, ettei halua kokea sitä uudelleen, kun toinen joukkue juhlii, sanoo Antti viitaten viime kauden loppuottelusarjaan, jonka Joensuun Maila vei otteluvoitoin 3–1.

Sotkamon Jymy on harjoitellut talvikauden laadukkaasti. Rytkönen kertoo, että joukkue on keskittynyt harjoituksissa paljon etenemiseen.

– Meillä on kovia poikia. Jalalla pystytään pelaamaan paljon ja antamaan happea lyöjille.

Ensimmäiset neljä treenimatsia ovatkin osoittaneet, että joukkue on oikealla tiellä, sillä voittoja on kasassa yhtä monta – edellisessä kamppailussa kaatui hallitseva mestari Joensuu.

– Yllättävän hyvälle on tuntunut. Olemme pyöritelleet paljon kokoonpanoa ja miehet ovat vaihtuneet. Meillä on pelikirja, millä mennään ja laaja rinki tosi hyviä pelaajia, Kiiskinen summailee alkuvuotta.

Seuraavaksi joukkue pääsee pelaamaan jo panoksellisia otteluita, kun viikonloppuna edessä ovat Halli-SM:n alkulohkon pelit Kempeleen Kiriä ja Pattijoen Urheilijoita vastaan.

– Vähän on ulkopelipaikoissa tullut muutoksia. Tuikan Markus ja Vikströmin Jere lähtivät ja olen nyt pelannut etukentällä harkkapelit joulukuusta asti. Uusi paikka on piristysruiske, vaikka en sitä tarvinnutkaan, vertaa polttolinjassa edelliskaudella pelannut Rytkönen.

– Olen päässyt terveenä olemaan ja Halli-SM virkistää mukavasti, tiivistää polttolinjassa jatkava Kiiskinen harjoituskauttaan.

Talven aikana niin Kiiskinen kuin Rytkönenkin ovat viettäneet aikaa punttisalin puolella – tosin hieman erilaisella tavoitteilla.

– Olen keskittynyt voiman saamiseen ja lajitehokkuuteen; heiton, lyönnin ja juoksun kovuuteen, Pohdin kasvatti toteaa.

Rytkönen on keskittynyt raa’an voiman sijaan räjähtävyyden ja elastisuuden hankkimiseen.

– Maksimipunttitulokset ovat minulla korkeat, joten ei haittaa, vaikka ne vähän putoaisivat. Olen tehnyt paljon treeniä yhdellä jalalla, esimerkiksi kyykkyä. Etukentässä tulee paljon suorituksia alhaalla, eikä ehdi hirveästi ajatella, Rytkönen linjaa.

Molempien miesten mielissä siintää jo kauden alku. Sitä ennen heidän edesottamuksiaan on mahdollista ihailla Pyhäjärvellä 2. toukokuuta.

– Se on viimeinen kenraalipeli ennen kauden alkua. Arvokas kokemus jossa talvella kuntoon treenatut asiat nähdään, Joni Rytkönen kokoaa Koskenkorvan Urheilijoiden kohtaamista.

Viime kaudella Sotkamo oli Koskenkorvaa parempi molemmissa keskinäisissä kohtaamisissa.

Antti Kiiskisellä on selvä näkemys, millainen joukkue toukokuun alussa astelee vastaan.

– Kossu on kovalyöntinen porukka. He pelasivat viime kaudella alakanttiin potentiaaliinsa nähden. Heillä on tulevaisuuden nimiä ja varmasti haastavat meidät kovasti!

Teksti: Ossi Savolainen, kuva: SuperJymy