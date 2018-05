Äitiys on lahja

Puolitoistavuotiaan Ossin ja kolmevuotiaan Islan äiti Iida Elfving on palaamassa hoitovapaalta töihin. Aikaisemmin Kampaamo Marikan vuokratuolilla kampaajan töitä tehnyt Iida avaa oman liikkeen entisen Valintatalon kiinteistöön heinäkuussa.

Iida Elfving on aina tiennyt haluavansa tulla joskus äidiksi. Hän sai ensimmäisen lapsensa 24-vuotiaana.

–Äitiys kannattaa ottaa lahjana. Minusta on aivan ihanaa olla äiti. Välillä vieläkin mietin, kun katson Ossia tai Islaa, että onko hän todella minusta itsestäni lähtöihin, hän huokaisee.

Iidan ja hänen miehensä Miikka Rasilan valinta on ollut, että lapsia hoidetaan kotona mahdollisimman pitkään.

– Näin pääsee elämään mukana lapsen kehityksessä. Lapsi kasvaa nopeasti ensimmäisinä elinvuosinaan. Minua harmittaisi myöhemmin, jos en olisi ollut näkemässä kaikkea, Iida perustelee.

Iida on järjestellyt työkuvioitaan siten, että on voinut hoitovapaan ja osa-aikatöiden turvin seurata läheltä vauvan ja taaperon elämää.

– Olen ollut hoitovapaalla puolitoista vuotta. Sitä ennen tein välillä osa-aikatyötä. Täyttä työaikaa olen tehnyt viimeksi kolme vuotta sitten, ennen Islan syntymää.

Vaikka Iidan hoitovapaan loppu häämöttää, lapset aiotaan edelleen hoitaa kotona. Yrittäjän vapaus sovitella työaikoja mahdollistaa vuorottelun lasten hoitamisessa. Heinäkuussa avautuvan kampaamon aukioloajat määräytyvät isän työvuorojen mukaan.

– Kun aloitan työt, aiomme mieheni kanssa vuorotella kotona ainakin toistaiseksi. Katsotaan miten se toimii. Toivon asiakkailta kärsivällisyyttä, koska aukioloajat tulevat olemaan epäsäännölliset. Puhelimesta minut kuitenkin tavoittaa kotonakin, Iida vinkkaa.

Monenlaiset asiat ovat aina kiinnostaneet Iidaa, joten kampaajan sijaan Iidasta olisi voinut tulla jotain muutakin.

– Olen luova ihminen läpikotaisin. Tykkään myös asiakaspalvelutyöstä. Siksi varmaan ajauduin kampaamoalalle, Iida pohtii.

Iida on huomannut muiden äitien kanssa keskustellessaan, että moni vaihtaa alaa pitkän hoitovapaan jälkeen.

– Hoitovapaalla ollessaan katsoo omaa työtään niin ulkopuolelta ja eri näkökulmasta. Itsekin olisin voinut ajautua alan vaihtamiseen, mutta juuri sopivaan aikaan ilmaantui liiketila tarjolle ja kysyntätilannekin on hyvä.

Hoitovapaalla on ollut aikaa valmistella yritystoiminnan käynnistämistä.

– Olen tehnyt paljon taustatyötä tuotteiden osalta. Kävin esimerkiksi kasvivärikoulutuksessa. Otan tavallisten hiusvärien rinnalle suomalaiset kasvivärit, joissa kasveja kuten punajuurta ja nokkosta hyödyntämällä on aikaansaatu monipuolinen värivalikoima.

Iida haluaa uusilla tuotteilla huomioida kemikaaleille herkistyneitä asiakkaita.

– En halua profiloitua pelkästään ekokampaajaksi, mutta haluan että asiakkaille on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Värien osalta lainsäädäntökin on suuntaamassa kohti uusia turvallisempia värejä.

Iida tykkää erityisesti tehdä hää- ja juhlakampauksia, jotka eivät ole kaikkien kampaajien mielipuuhaa.

– Vanhojentanssikampauksia olen tehnyt myös kotona hoitovapaalla ollessa. Vanhojentanssien aikaan kaikille ei riitä aikoja Pyhäjärven kampaamoissa, Iida kertoo.

Iida haluaa palvella kaikenlaisia asiakkaita ja uskoo, että asiakkaita riittää kaikille.

– Kaikki kampaajat tekevät työtä niin omannäköisesti. Toivon, että asiakkaat löytävät omat tekijänsä paikkakunnalta.

Tarkempi ajankohta kampaamon avautumiselle on kiinni Valintatalon kiinteistön remontin aikatauluista. Iidalla on jo selvä visio uusista tiloista.

– Kalusteita en ole vielä tilannut, mutta suunnitelmat ovat olemassa.

Kampaamon perustaminen ja yrittäjyys ei Iidaa hirvitä.

– Tykkään yrittäjyydestä ja olen sen itse valinnut. Minulla on sellainen tunne, että Pyhäjärvellä on hyvä pöhinä yrityselämässä. Ihmiset satsaavat yrittämiseen ja luottavat tulevaisuuteen. On mukava käynnistää kampaamo tällaisena aikana.

Kotiäitiyden ohessa Iida on ehtinyt suorittaa myös liiketalouden opintoja.

– Huomaan hyötyväni niistä nyt yritystoimintaa käynnistellessä. Saumat kouluttautumiseen kannattaa käyttää hyväksi, hän vinkkaa.

Työn ja äitiyden lisäksi Iidan päiviin mahtuu myös harrastuksia. He vetävät Maarit Halosen kanssa MLL:n perhekahvila Juttutupaa maanantaisin. Muita harrastuksia tulee ja menee fiiliksen mukaan.

– Tykkään siitä että jotakin on meneillään, mutta vaihtelevasti ratsastuksesta palloilulajeihin tai luovuuteen liittyen. Sen haluan omille lapsillenikin opettaa, että ei tarvitse niin orjallisesti harrastaa jotakin tiettyä lajia. Siihenkin voi väsyä. Tarkoitus on kuitenkin, että harrastaminen olisi rentouttavaa, sehän sen vapaa-ajan tarkoitus on.

Jaana Salo