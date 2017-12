Äänestä suosikkisi PyhäkäsRokin finaaliin

Jaa Facebookissa »

Esiraati on valinnut bändit PyhäkäsRokin finaaliin. Esiraadin äänillä finaaliin menevät Burn Out, The Backstabbers ja Tocornal. Päätoimittaja, Rokkidiktaattorin mustana hevosena kisaan valjastetaan HSS. Viidennen finalistin saavat äänestää lukijat.

Äänestys on avoinna 7.1.2018 klo 23.59 saakka.

Äänestys tapahtuu seuraavien bändien kesken, kisabiisit alla:

1. 27th Child: Sing me a song

2. Blackwater Commotion: Black Water

3. Judas Avenger: Empire of Dust

4. Kuritus: Vielä jalat kantaa

5. WheezeBox:Cigarette

Äänestä suosikkisi finaaliin osoitteessa:

👇

PyhäkäsRokkiäänestys

(Klikkaa tekstiä yllä) ☝

Paikkansa finaalissa ovat jo lunastaneet:

Burn Out: Marraskuu

HSS: Unleashing

The Backstabbers:Here we are

Tocornal: Shake it

Kappale vielä julkaisematon, julkaistaan virallisesti tammikuussa!

Nähdään PyhäkäsRokissa Pohdin Urheilutalolla 17.2.2018! Rokrok!

Mirka Kauranen