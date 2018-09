5500 työkaveria lisää – Esperi Care Oy osti Palvelukoti Jaatisen

Jaa Facebookissa »

Hoiva– ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care Oy on hankkinut omistukseensa Pyhäjärvellä toimivan Pyhäsalmen Palvelukoti Jaatinen Oy:n koko osakekannan. Virpi Jaatinen myy vanhempiensa vuonna 1988 perustaman yhtiön, jonka toiminta käsittää 31 asukaspaikkaa ikääntyneille tarjoavan hoivakodin. Yhtiön liikevaihto on noin 800 tuhatta euroa ja henkilöstöä on yhteensä 14. Kaupan myötä henkilöstö siirtyy Esperin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Täräyttävä uutinen tavoitti median yrittäjän päivänä 5.9.

– Puoli yhdeltä oli henkilöstölle tiedotus ensin ja sen jälkeen lähti lehdistötiedote. Tämä on se protokolla millä tiedottaminen menee. Omaisille tulee oma omais-info, jossa he voivat kysellä mieltä painavia asioita, Palvelukoti Jaatisen toimitusjohtajana toiminut Virpi Jaatinen lupaa.

Virpin mukaan pääperiaatteena on se, että kaikki pysyy ennallaan. Esperillä toimitaan jokaisessa yksikössä niiden hyvien periaatteiden mukaan joihin on totuttu. Toki yksiköt voivat myös jakaa keskenään hyviä käytäntöjä.

– Toistaiseksi ei muutu yhtään mikään, paitsi värimaailma ja ohjelmistot. Kaikista suurin asia tämä muutos on minulle. Elämäni ja perheeni on pyörinyt vuosikausia ympäri vuorokauden tämän yrityksen ympärillä. Tämä muutos on sellainen, että en edes vielä tajua mitä kaikkea se minulle tarkoittaakaan, Virpi pohtii.

Virpi jatkaa tässä vaiheessa palvelukodilla työntekijänä.

Palvelukoti Jaatinen on todennäköisetsi vanhin Suomessa toimiva yksityinen hoivakoti ikääntyneille. Palvelukoti on toiminut kansallisena esimerkkinä kasvaneelle hoivakotitoiminnalle.

– Jaatisen maine on kiirinyt markkinoilla. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Virpi valitsi meidät elämäntyönsä jatkajaksi. Jatkamme historiallisestikin arvokasta työtä Pyhäsalmella ja toivotamme asiakkaat ja henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Esperiin, lupaa Esperin aluejohtaja Pia Panhelainen.

– Vanhempani tekivät 30 vuotta sitten rohkean päätöksen perustaessaan tämän yrityksen. Olen heille kiitollinen, että olen saanut jatkaa toimintaa tähän saakka. Työni on ollut antoisaa ja olen nauttinut siitä todella. Olen varma, että Palvelukodilla jatketaan toimintaa samassa hengessä, Virpi Jaatinen kertoo.

Joulukuun alussa Palvelukoti Jaatinen täyttää 30 vuotta. Palvelukodin perustaminen lähti liikkeelle siitä, että Virpin äiti näki tarpeen kodin ja laitoksen välimuodolle, työskenneltyään parikymmentä vuotta kunnallisella sektorilla.

– Ensimmäinen asukas tuli tänne 5. joulukuuta 1988. Tämä oli Suomen ensimmäinen vanhuksille suunnattu yksityinen palvelukoti. Lääninhallitus ja ministeriöt olivat mukana suunnittelemassa ja ohjeistamassa minkälainen tästä pitää tulla. Olin silloin 15 -vuotias ja olin mukana raivaamassa tätä tonttia veljeni kanssa. Vietin siitä lähtien kaikki vapaa-ajat täällä, kunnes vapaa-aika muuttui työksi, Virpi kertoo.

Virpi kävi lukion ja valmistui terveydenhoitajaksi vuonna 1995 ja myöhemmin terveystieteiden maisteriksi 2004.

– Alussa työllistimme oman perheen lisäksi yhdestä kahteen työntekijää. Vuonna 2007 työntekijöiden määrä ylitti kymmenen rajan. Nyt työntekijöitä on ollut minun lisäkseni kolmetoista. Kaupan myötä he saivat 5 500 uutta työkaveria, Virpi kertoo.

Virpin mukaan muutoksen suunnittelu on kestänyt pitkään eikä se tapahtunut sormia napsauttamalla. Vuosien aikana on tullut useita ostotarjouksia.

–Nyt tuli sellainen, että heidän kanssaan halusin tehdä kaupan. Ajattelemani asiat loksahtivat kohdalleen.

Yksittäistä syytä Virpi ei osaa kaupalle kertoa. Päätös koostuu monista asioista.

– Tämä oli hyvä ratkaisu tälle yritykselle ja tämän toiminnan jatkumiselle. Pieni yritys on resurssien kanssa aika tiukilla. Toiminnallamme on nyt laajemmat hartiat, myös työntekijöiden kannalta, hän perustelee.

Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Jaatinen ei uskalla luvata, että yrittäjyys jäisi kokonaan historiaan.

– Yrittäminen on ollut mukavaa, mutta jokainen yrittäjä tietää ettei se ole ruusuilla tanssimista. Yrityksen täytyy osata kehittyä ja muuttua. Ei voi olla yrittäjä jos ei ole valmis muutokseen. Täytyy uskaltaa tehdä uusia ratkaisuja, niistä voi seurata hyvää. En kadu että olen toiminut yrittäjänä näinkin pitkään. Yrittäminen on elämäntapa. Luultavasti en edes osaa olla tekemättä kymmentä asiaa yhtä aikaa. En voi siis vannoa etteikö minusta vielä tulisi yrittäjää uudelleenkin, Virpi pohtii.

Jaana Salo

Aikaisempi uutinen aiheesta:

Palvelukoti Jaatinen myytiin Esperi Carelle