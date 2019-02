Defibrillaattori hengenpelastajana

Vuosittaista 112-päivää vietetään jälleen 11. helmikuuta. Päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Suomessa 112-päivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Pyhäjärven Sanomat haluaa olla mukana edistämässä asukkaiden turvallisuutta ja esittelee tässä jutussa defibrillaattorin käyttöä.

Viimeisimmän tiedon mukaan Pyhäjärveltä löytyy tällä hetkellä kuudesta eri kohteesta puoliautomaattinen defibrillaattori eli kansankielessä defi. Laitteet sijaitsevat Pyhäjärven Apteekissa, Pyhäjärven uimahallilla, Pyhäsalmen kaivoksella, Pyhäjärven ABC:lla, SPR:n Lasikirppiksellä ja Emolahti Campingilla.

Pyhäjärven defit löytyvät kansallisesta defi.fi-sivuston karttapalvelusta kuitenkin heikosti. Ainoastaan uimahallin defibrillaattori on asianmukaisesti tietojärjestelmässä nähtävillä.

Perinteinen painelupuhalluselvytys (PPE) ylläpitää osittain sydänpysähdyspotilaan verenkiertoa ja elimistön hapensaantia. PPE ei kuitenkaan yleensä riitä poistamaan mahdollista sydänpysähdyksen aiheuttamaa rytmihäiriötä.

Kun ihmisen sydän pysähtyy, on kiire. Jokainen minuutti vähentää 10 prosentilla todennäköisyyttä, että sydän saadaan jälleen käynnistettyä.

Eloonjäämisketjussa PPE on toiminnan toinen vaihe. Ensimmäiseksi on tehtävä nopea arviotilanteesta ja soitettava hätänumeroon. Sen jälkeen vuorossa on PPE ja sen ohella – mikäli mahdollista – defibrillaatio.

– Puhelimien 112-sovellus on kätevä, sillä se paikantaa paikan, josta hätäpuhelu soitetaan, opasti SPR:n Pyhäjärven osaston ensiapuryhmän johtaja Aimo Rissanen.

– Laita puhelin kaiuttimelle, kun soitat hätänumeroon. Pitää myös huolehtia, ettei lähellä oleville ihmisille tule vaaraa mahdollisesti defibrillaattorin sähköiskusta, lisäsi SPR:n Pyhäjärven osaston puheenjohtaja Kaija Manninen-Lindqvist.

Defibrilaattorin käyttäjän on lisäksi tärkeää huomioida, ettei elvytettävä makaa märällä alustalla.

– Ihminen ei saa olla lumihangessa, koska kosteus johtaa sähköä, ja sähkövirta voi edetä väärään paikkaan. Elvytettävän on oltava kuivalla alustalla. Sama koskee myös saunaa ja pesuhuonetta, jotain kuivaa on laitettava potilaan alle, Kaija muistutti.

Defi eli sydäniskuri on sydämen käynnistämiseen tarkoitettu laite. Se on tarkoitettu sydämen rytmihäiriön poistoon eli kammiovärinän ja kammiotakykardian oireisiin.

Kammiovärinän aikana sydämen toiminta on kaoottista ja johtaa sydämen mekaanisen toiminnan pysähtymiseen. Mikäli sitä ei saada loppumaan 3–5 minuuttin kuluessa, ihminen usein menehtyy. Kammiovärinä johtuu yleensä sepelvaltimotaudista tai akuutista sydäninfarktista.

Kammiotakykardia taas on sydämen tiheälyöntinen rytmihäiriö. Tällöin rytmin käynnistävät sähköimpulssit ovat peräisin sydämen kammioista.

Sydäniskurin antaman sähköenergian tarkoituksena on depolarisoida eli purkaa jännite muuttamalla kaikkien lihassolujen rytmi yhtäaikaisesti. Sen jälkeen sydämen sinussolmuke saattaa palauttaa normaalin rytmin.

– Defi neuvoo jatkamaan elvytystä, jos rytmi ei ole kääntynyt, opasti Kaija.

Defibrillaattori ei siis auta pysähtyneeseen sydämeen, jossa ei ole sähköistä toimintaa. Siitä ei ole apua myöskään sydänlihakseen, jonka rytmi on pulssiton. Tällaisessa tapauksessa ihmisen pulssi ei ole tunnettavissa.

Maallikoille tarkoitettu defi on puoliautomaattinen ja se johtaa rintakehälle asetettavien elektrodien kautta sähköenergiaa sydänlihakseen. Elektrodit tulee asettaa tarkalleen oikeaan kohtaan ja asentoon.

Defibrillaattori neuvoo, mihin kohdille elektrodit painellaan kiinni.

Ennen elektrodien asettamista täytyy varmistaa, että elvytettävän rinta on kuiva ja paljas.

– Elektrodit on laitettava aina kuivalle iholle, ettei kosteus johda sähköä vääriin paikkoihin. Rintakarvat on ajeltava pois, jotta sähkövirta johtuu mahdollisimman hyvin. Kaikissa defeissä on sakset ja partaterä, Rissanen alleviivasi.

Laite antaa käyttäjälle hetki hetkeltä ohjeita, kuinka edetä ja toimia oikein ja turvallisesti. Ohjeet alkavat heti, kun defi on painettu käynnistysnappulasta päälle.

– Kouluttamatonkin ihminen voi käyttää sitä hyvin, rohkaisi Manninen-Lindqvist.

Laiteen käyttäjän ei tarvitse tietää, mikä hoidettavaa ihmistä vaivaa, vaan tärkeintä on seurata defin antamia ohjeita ja odottaa ensihoitajien saapumista paikalle.

Defibrillaation jälkeen painelupuhalluselvytystä suositellaan jatkamaan pari minuuttia, vaikka sydämen rytmi normalisoituisikin, sillä sydämen mekaaninen toiminta ei palaudu täysin normaaliksi heti rytmisiirron jälkeen.

Defi.fi -sivuston tarkoituksena on, että ihmiset tietävät, missä laitteet sijaitsevat.

Koska sydämen rytmihäiriöstä kärsivän ihmisen pelastuminen on minuuteista kiinni, ei aikaa ole hukattavaksi defibrillaattorin etsintään.

Kammiovärinä ja kammitakykardia pystytään hoitamaan lähes aina, mikäli hoito defibrillaattorilla aloitetaan välittömästi.

– Rekisteröikää defit defi.fi-sivustolle, lähetti Kaija Manninen-Lindqvist terveisensä laitteen omistajille!

Ossi Savolainen